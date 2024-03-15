Крижаний секрет: відкриття кидає виклик теоріям про об'єкти на краю Сонячної системи (фото)

Дослідження відкриває нові можливості для розуміння природи комет та їхнього походження.

Вчені вважають, що всередині об'єктів у поясі Койпера все ще існує древній лід, який залишився з часів формування Сонячної системи. Дослідження, опубліковане в журналі Icarus, надає нові дані про об'єкт у поясі Койпера під назвою Аррокот, і воно проливає нове світло на збереження летких речовин, таких як окис вуглецю (CO), у далеких небесних тілах, пише Phys.

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У своєму дослідженні вчені використовували Аррокот, щоб припустити, що багато об'єктів у поясі Койпера на краю Сонячної системи, які залишилися з часів її формування, все ще можуть зберігати всередині первісні летючі льоди. Це кидає виклик попереднім уявленням про еволюцію об'єктів у поясі Койпера.

Учені вважають, що більш ранні дослідження неправильно передбачали долю летких речовин у холодних і далеких об'єктах пояса Койпера. Моделі та припущення були помилковими, адже недооцінювалося те, як довго всередині цих об'єктів можуть зберігатися летючі льоди.

Автори дослідження припускають, що такі як Аррокот об'єкти можуть зберігати свої летючі льоди протягом мільярдів років, утворюючи своєрідну підземну атмосферу, яка уповільнює подальшу втрату льоду.

Аррокот Фото: NASA

За словами вчених, це дослідження може стати першим поштовхом до переоцінки внутрішньої еволюції та теорії активності комет. Це дослідження кидає виклик існуючим моделям і відкриває нові можливості для розуміння природи комет та їхнього походження. Наявність таких летючих льодів в об'єктах пояса Койпера підтверджує уявлення про такі об'єкти, як про "крижані бомби", що активуються та демонструють кометну поведінку при зміні своєї орбіти ближче до Сонця.

Це дослідження може стати першим поштовхом до переоцінки внутрішньої еволюції та теорії активності комет Фото: Forbes

Ця гіпотеза може допомогти пояснити такі явища, як інтенсивний спалах комети 29P/Швассмана-Вахмана і може змінити взагалі уявлення про комети. Це дослідження має важливе значення для майбутніх досліджень і є нагадуванням про те, що наша Сонячна система зберігає ще багато загадок, які доведеться розкрити.

Як уже писав Фокус, пляма світла, виявлена телескопом Габбл, виявилася однією з найдавніших галактик. Дослідження цієї галактики привело вчених до висновку, що потрібно змінювати модель еволюції Всесвіту. Річ у тім, що ця галактика порушує багато космічних правил гри.

Також Фокус писав про те, що NASA відправить на Місяць одразу три унікальні місяцеходи, які діятимуть як одна команда без участі людини. За допомогою цих місяцеходів вчені хочуть розкрити загадку однієї з найвідоміших аномалій на Місяці.

Нагадуємо, що експерти з NASA знайшли ключ до розгадки збою в роботі найдальшого космічного корабля в історії людства — зонда "Вояджер-1", як уже писав Фокус .