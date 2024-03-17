Роками вважалося, що у Великому Солоному озері живуть лише дві тварини: але там ховається щось іще

У новому дослідженні вчені виявили, що в надсолоних водах озера мешкає третій вид живих істот, про існування яких не було відомо.

Десятиліттями вчені вважали, що у Великому Солоному озері в США мешкають лише два види тварин, чиї розміри тілі не перевищують розміри клітини: мухи-береговушки та артемії. Крім того, у надсолоних водах раніше було виявлено лише бактерії та водорості. Однак тепер учені вважають, що весь цей час ми помилялися — у глибинах Великого Солоного озера ховається ще один вид, пише Science Alert.

Команда з Університету Юти досліджувала камені бруду карбонату кальцію, витягнуті з надсолоної води, утворені мікроорганізмами на дні озера. Вчені розбили їх і вивчили вміст: у результаті їм вдалося довести те, що давно підозрювали біологи — далеко від цікавих очей, під поверхнею озера, ховаються черв'яки різних видів.

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За словами команди, води Великого Солоного озера стали найсолонішим середовищем, у якому коли-небудь виявляли нематоду. Цікаво, що ці істоти зустрічаються майже в кожному екстремальному середовищі на нашій планеті.

Дослідження очолили біологи Джулі Юнг і Майкл Вернер. Ще навесні 2021 року вони почали полювання на цих істот у точці озера, де вода в 3-6 разів солоніша, ніж в океані. За словами керівників дослідження, спочатку вони з командою просто збирали зразки сегментів, але, коли помітили мікробіаліти, одразу доправили їх у лабораторію.

Далі команда використовувала передову техніку поділу макромолекул, таких як ДНК, РНК і білки — в результаті їм вдалося ідентифікувати живих нематод у кожному місці збору зразків в озері. За словами біолога Байрона Адамса з Університету Брігама Янга, який виступив консультантом у новій роботі, він і сам шукав нематод у Великому Солоному озері, але, як виявилося, шукав не в тому місці.

Команда припускає, що виявлені на морському дні черв'яки харчуються бактеріями, які живуть у шарах карбонату кальцію і створюють їх. Також припускають, що саме ці шари захищають нематод від сонця і висихання, коли вода в озері спадає.

На жаль, команді не вдалося культивувати нематод у лабораторії, а тому вони звернулися до найбільш вивченого круглого черв'яка з усіх, Caenorhabditis elegans, щоб зрозуміти, як нематодам вдається вижити в екстремальних умовах Великого Солоного озера.

Під час експерименту Caenorhabditis elegans згодовували бактерії кишкової палички і бактерії, що мешкають у Великому Солоному озері. Після цього піддослідних черв'яків піддали впливу води з озера, що в 50 разів солоніша, ніж звичайне середовище проживання круглих черв'яків.

Результати показали, що черв'яки, які харчувалися бактеріями кишкової палички, загинули лише за 5 хвилин, проте ті, що харчувалися мікробами з озера, виживали понад 24 години. За словами Вернера, вони з командою не очікували, що цей експеримент буде успішним, але результати здивували вчених.

Генетичний аналіз показує, що на солонуватих і гіперсолоних ділянках озера було зібрано до 80 різних нематод. Три види, раніше були відомі науці та мешкали в морських або прибережних відкладеннях. Однак решта виявилися не схожими ні на що, відоме вченим.

Тепер команда припускає, що ці нові види черв'яків, ймовірно, є унікальними для Великого Солоного озера. Вчені дійшли висновку, що види могли розвинутися в результаті багаторічної репродуктивної ізоляції.

На жаль, ці дивовижні види нематод сьогодні ризикують зникнути назавжди. Річ у тім, що сьогодні Велике Солоне озеро є лише бляклою оболонкою того, чим було раніше. Воду перенаправляють для людських потреб, а кліматичний клімат лише погіршує ситуацію — в результаті береги відступають, піддаючи мікробні спільноти озера впливу стихій, що лише збільшує солоність місцевої води. Невідомо, скільки ще зможе проіснувати Велике Солоне озеро, але деякі дослідники вважають, що воно може зникнути протягом найближчих 5 років.

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