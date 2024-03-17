Дивляться "мультики" і нюхають світ: навіщо насправді собаки висовують голову у вікно авто

Дослідники назвали справжню причину того, чому нашим вихованцям так подобається висовувати голову у вікно автомобіля під час руху.

Запах відкритої дороги, вітер у шерсті та можливість поглянути з висоти на інших собак, вимушених гуляти тротуаром — є багато причин, чому наші собаки можуть захотіти висунути морду у вікно машини, що рухається. Однак учені вважають, що у такої поведінки вихованців є одна головна причина — "сенсорний шведський стіл", пише Science Focus.

Собаки бачать менше відтінків і часто короткозорі, проте їхнє поле зору може досягати 250 градусів, до того ж вони краще сприймають рух. Простими словами, те, що нам здасться розмитим у русі, для собак матиме вигляд "яскравого мультфільму", бо вони здатні реєструвати більше кадрів на секунду, ніж люди.

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Однак найбільш важливим для наших вихованців є запах. Нюх собак у рази перевершує людський: їхні носи оснащені 300 мільйонами нюхових рецепторів, а ділянка мозку, що відповідає за розшифровку цих хімічних сигналів, у 40 разів більша за людську. Для порівняння, людські носи містять лише 6 мільйонів нюхових рецепторів.

Коли люди видихають, відпрацьоване повітря фактично виходить тим самим шляхом, що й увійшло. Однак у собак усе інакше. Коли тварини вдихають, повітря проходить через щілини з боків носа, а потім кружляє, створюючи потоки, що приносять нові запахи. Так наші улюбленці здатні більш-менш безперервно обнюхувати — в результаті саме запахи є їхнім ключем до інтерпретації світу.

Так потік повітря з відкритого вікна автомобіля, що рухається, фактично є "ракетним паливом" для сенсорної системи собаки.

Водночас наші улюбленці є досить складними істотами, а тому їхні подробиці часто виходять за межі базових: таких, як сон, їжа і секс. Раніше дослідники також виявили, що крім сенсорної ейфорії собакам часто просто подобається відчувати вітер у шерсті та розглядати світ, що проноситься за вікном авто на великій швидкості.

Вчені раз у раз намагаються розгадати таємниці поведінки наших улюбленців, адже попри те, що люди й собаки живуть пліч-о-пліч тисячі років, нам все ще не так багато відомо про причини їхньої поведінки. Наприклад, у минулих дослідженнях вчені змогли з'ясувати, чому наші улюбленці так люблять їсти траву та екскременти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.