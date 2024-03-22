Апарат NASA вдарив у астероїд і змінив його форму: як це сталося (фото)

Космічний апарат DART довів, що люди можуть суттєво впливати на потенційно небезпечні для Землі астероїди.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Planetary Science Journal, форма астероїда Діморф змінилася після того, як апарат NASA спеціально врізався в камінь у 2022 році з метою перевірити нову технологію захисту Землі, пише Space.

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Учені створили космічний апарат DART для того, щоб показати можливість зміни траєкторії руху потенційно небезпечних для Землі астероїдів. У вересні 2022 року апарат NASA врізався в астероїд Діморф завширшки 170 метрів, який обертається навколо іншого астроїда — Дідима, завширшки 760 метрів. У результаті орбіта цільового каменя змінилася, а це довело, що технологія відхилення астероїдів за допомогою кінетичного удару працює.

Але виявилося, що удар апарата DART призвів ще й до того, що форма астероїда Діморф змінилася. За словами авторів дослідження, якщо раніше астероїд був відносно симетричним сплюснутим сфероїдом, то тепер він має вигляд тривісного еліпсоїда.

Астероїд Діморф Фото: NASA

Аналіз подвійної астероїдної системи показав, що після удару апарата NASA зі швидкістю 5 км/с з'явилися ударні хвилі, які пройшли через Діморф. У результаті він став довгастішим.

Також учені з'ясували, що після удару приблизно 1% маси цільового астероїда полетів у космос, а приблизно 8% уламків розподілилися на поверхні каменя. Астрономи вважають, що причиною того, що Діморф змінив свою форму, є той факт, що цей астероїд — це не цілісний камінь. Це купа каменів, яких разом утримує слабка гравітація, тому форму астероїда змінити виявилося легше.

За словами авторів дослідження, якщо раніше астероїд був відносно симетричним сплюснутим сфероїдом, то тепер він має вигляд тривісного еліпсоїда Фото: NASA

Також учені виміряли зміни в орбітальному періоді Діморфа, які відбулися після зіткнення з апаратом NASA. До зіткнення астероїд обертався навколо свого сусіда, астероїда Дідим, за 11 годин 55 хвилин по орбіті радіусом 1189 метрів. Виявилося, що орбітальний період Діморфа скоротився до 11 годин 22 хвилин і 3 секунд (плюс мінус 1,5 с). Сама орбіта каменя також стала меншою — тепер її радіус становить 1152 метри.

За словами вчених, вісь обертання Діморфа внаслідок удару змістилася, а тому тепер він розгойдується назад-уперед під час обертання навколо Дідима. Автори дослідження кажуть, що місія DART показала не тільки те, що астероїди можна відхиляти з їхнього шляху, а й те, що внаслідок ударів їхня поведінка та форма може змінюватися.

Фотографію астероїдів Дідим (зліва вгорі) та його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Але на цьому вивчення пари астероїдів не закінчується. У жовтні цього року Європейське космічне агентство має відправити до цих космічних каменів апарат Hera, який має точніше дослідити наслідки зіткнення з апаратом NASA та саму природу цих астероїдів.

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