Тисячі літер в одному слові: що означає найдовше слово англійської мови

Гіппопотомонстросескіпедалофобія — це термін, який означає страх довгих слів та складається з 32-х літер. Проте це далеко не найдовше слово англійської мови. Значно більше складається з 189 819 літер.

Ви коли-небудь замислювалися над тим, яке найдовше слово в англійській мові? Можливо, ви чули про "антидестабілізаціонізм" (antidisestablishmentarianism) — термін, який означає "протидія припиненню державної підтримки або визнанню встановленої церкви". Але виявляється, в глибинах англійської лексики ховаються набагато довші слова, пише IFLScience.

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Одне з претендентів на найдовше слово можна вимовляти цілих три години! Воно починається з "метіоніл…" і закінчується на "…ізолейцин", охоплюючи 189 819 літер. У 2017 році популярний ютубер MrBeast спробував вимовити це слово, і йому вдалося зробити це трохи менше ніж за 2 години. Інші спроби, як повідомляється, займали до 3 годин!

Це жахливе слово насправді є повною хімічною назвою білка під назвою тітин, який є рекордсменом серед найбільших відомих білків. Тітин складається з понад 34 000 амінокислот, і його хімічна назва, по суті, перераховує їх усі в одному слові.

Однак деякі експерти стверджують, що це не зовсім "слово" в традиційному розумінні. Ви не знайдете його у звичайному словнику, оскільки більшість лінгвістів вважають такі назви більше схожими на "словесні формули", ніж на справжні слова.

Якщо ви шукаєте традиційнішого претендента, зверніть увагу на "пневмоультрамікроскопічний кремнієво-вулканоконіоз" (pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis) — слово, що складається з 45 літер. Воно позначає захворювання легенів, спричинене вдиханням крихітних частинок кремнезему, що утворюються під час виверження вулканів. Але не сподівайтеся почути це слово в повсякденній розмові — це скоріше технічний термін.

Деякі ентузіасти мови ставлять під сумнів правомірність цього слова, стверджуючи, що воно штучно створене для побиття рекордів. Насправді ж його вигадав у 1930-х роках Еверетт М. Сміт, колишній президент Національної ліги головоломок, а тому воно не розвинулося природним шляхом через загальновживане використання.

Англійська — не єдина мова з довгими словами. Німецька, наприклад, славиться своїми складними словами, в яких кілька слів змішуються разом. Одне з таких німецьких слів, "Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz", складається з 63 літер і описує закон, пов'язаний з маркуванням яловичини під час кризи BSE у 1999 році.

Але, мабуть, абсолютним рекордсменом є санскритське слово, визнане Книгою рекордів Гіннеса. Воно складається зі 195 символів, що відповідає приголомшливим 428 літерам латинського алфавіту. Це слово описує регіон Таміл Наду в Індії і є дивом лінгвістичної складності: निरन्तरान्धकारित-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्.

Раніше Фокус писав про парадокс пескетаріанства, форми харчування, в якій люди відмовляються від м'яса тварин, але їдять рибу. Цей парадокс є конфліктом між симпатією до тварин і водночас підтримкою індустрії, яка вбиває тварин.

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