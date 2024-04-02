Неочікуване відкриття в каналізації: археологи знайшли гробницю вельмож у Македонії (фото)

У Вергіні дослідники розкопали стародавню гробницю, яка належала сім’ї вельмож. Вчені навіть змогли припустити, ким саме був чоловік, оскільки в його похованні лежали рідкісні артефакти.

У місті Вергіна, відомому раніше як Егеї, розташованому в Центральній Македонії, під час звичайного будівництва каналізаційної мережі виявили стародавню гробницю. Вона містила останки місцевого вельможі та його дружини, пише Arkeonews.

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Це місце колись було столицею Македонії, стародавнього царства на півночі Греції. Попри перенесення столиці до Пелли в IV столітті до н. е., Егеї зберегли своє значення як місце поховання царської родини.

На 36-й щорічній археологічній зустрічі "Археологічного проєкту в Македонії та Фракії" в Салоніках Анжелікі Коттарідіс, почесний директор департаменту старожитностей, представила це відкриття разом з іншими унікальними знахідками з нещодавніх розкопок.

Шолом, знайдений археологами на місці розкопок Фото: Angeliki Kottaridi

Гробниця, датована ІІІ століттям до н. е., знаходилася серед курганів у північно-західному куті некрополя. Всередині археологи знайшли приміщення розміром 3,7х2,7 метра.

Чоловік був похований у гробниці разом зі щитом, укріпленим залізними вставками, що вказує на те, що він, можливо, належав до македонської елітної кавалерії, відомої як гетайраї. Зброя, знайдена всередині, виготовлена з високою точністю, натякає на її походження з майстерні найвищого рівня.

Внутрішні стіни гробниці прикрашала золота стрічка з бантами, а на фасаді — кольорові ступки. Ці особливості, на думку археологів, свідчать про пізніші зміни для поховання дружини вельможі.

Інша гробниця, розкопана неподалік у 1969 році Дімітрісом Пандерманлісом, містила ще два поховання, що вказує на можливе скупчення заможних поховань. Такі відкриття дають змогу зазирнути в життя і звичаї стародавніх цивілізацій, збагачуючи наше розуміння історії.

Ці знахідки не лише проливають світло на життя давніх македонців, але й демонструють важливість постійних археологічних досліджень. Знахідки, отримані завдяки таким відкриттям, не лише вражають уяву, але й роблять внесок у наші колективні знання, зберігаючи історії тих, хто жив до нас, для наступних поколінь.

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