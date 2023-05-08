Більшість українців вважають Путіна сучасним Адольфом Гітлером – соцопитування

Жителі всіх регіонів України вірять у перемогу над агресором, якого порівнюють з нацистським лідером. Українці більше довіряють військовим, аніж політикам, свідчать результати опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи".

Більшість українців вважає президента Росії Володимира Путіна сучасним нацистським лідером Адольфом Гітлером. Про це йдеться у результатах соцопитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які опублікували 8 травня.

Фахівці поставили таке запитання: чи погоджуєтесь ви з твердженням, що Путін — це Гітлер сьогодні? Ставлення українців до російського президента було однозначним – 94% респондентів сказали "так".

Українці вірять у перемогу над Росією

За даними соцопитування, 92% респондентів вірять у перемогу України у війні проти Росії. У цьому питанні відсутні регіональні відмінності — мешканці всіх областей очікують на перемогу над агресором.

Також близько 78% вважають, що основну роль у відображенні російського наступу відіграли Сили оборони України – ЗСУ, Нацгвардія, тероборона та добровольці.

Друга позиція належить народу України (62%). Роль президента та центральної влади України в перші місяці великої війни визнали лише 24% респондентів.

Опитування проводили з 23 по 30 березня цього року серед 2017 респондентів від 18 років методом особистого інтерв'ю у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих Росією. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 20 лютого цього року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов називав Путіна "близнюком" Гітлера. На його думку, якщо танки ЗСУ прибудуть на Червону площу у Москві, це буде справедливо.

Березневе соцопитування російського "Левада-центру" показало падіння рівня підтримки великої війни з РФ. Близько половини респондентів погодились з ідеєю мирних переговорів.