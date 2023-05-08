"Релігійна пропаганда": українці розповіли про своє ставлення до УПЦ МП, – опитування

За даними соціологічного дослідження Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи", сприйняття діяльності УПЦ МП в Україні тісно пов'язане зі ставленням до Майдану.

Понад половина громадян України вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату могла сприяти агресії Російської Федерації. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного з 23 по 30 березня 2023 року.

"Цікавим є також розріз ще одного важливого атрибуту російської "м'якої сили" РФ — релігійної пропаганди, яку здійснює Російська православна церква в Україні завдяки Українській православній церкві (Московського патріархату)", — зазначають соціологи.

Як показує дослідження, 40% українців повністю згодні з тим, що УПЦ МП причетна до війни в Україні, ще 26% відповіли, що швидше за згодні, ніж не згодні. При цьому більшість респондентів, які повністю погоджуються зі згаданим твердженням, проживають на заході країни (60%).

Ставлення українців до УПЦ МП

У джерелі йдеться про те, що період опитування супроводжувався такими подіями як виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Дослідники також зазначили, що сприйняття українцями діяльності УПЦ МП тісно пов'язане зі ставленням до Майдану.

"Серед тих, хто підтримує Революцію Гідності, абсолютна більшість (76%) погоджуються з тим, що діяльність УПЦ МП сприяла російським агресіям. Серед тих, хто не підтримує Майдан, близько половини толерантно ставляться до діяльності УПЦ МП", — йдеться у джерелі.

Прихильники Майдану найчастіше виступають проти діяльності УПЦ МП в Україні

В опитуванні взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, крім Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей.

Нагадаємо, що 25 квітня у селі Мілієво Чернівецької області правоохоронці затримали ченця УПЦ МП, який підпалив місцевий храм. Він зізнався, що виніс із церкви 3,5 тисячі гривень, а щоб приховати сліди злочину, влаштував пожежу.

Ми також писали про те, що 28 квітня СБУ повідомила про підозру послушнику УПЦ МП, який публічно виправдовував російську агресію та воєнні злочини загарбників. Підозрюваний публікував пости про "боротьбу з нацизмом", прихильність до ПВК "Вагнер" та "чистку прозахідної еліти".