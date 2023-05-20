Блекаут в Одесі: без світла залишилося кілька районів міста, — ДТЕК

Понад 14 тисяч одеситів залишилися ввечері без світла через аварію на високовольтній підстанції.

Понад 14 тисяч абонентів в Одесі залишилися без світла увечері, 20 травня. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК "Одеські електромережі".

Так, електропостачання зникло у Хаджибейському районі (колишній Малиновський), а також у мікрорайоні Черемушки.

Причиною відключення стала аварія на одній із підстанцій у місті, повідомили у ДТЕК.

Світло пообіцяли відновити до 21 години

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезапитують клієнтів на резервну лінію. Орієнтовний час відновлення світла — 21.00", — сказано в повідомленні.

Втім, як повідомляє кореспондент Фокуса, до обіцяного часу подачу світла не відновили.

Нагадаємо, 18 травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні з травня 2023 року стартували масштабні ремонтні роботи на атомних енергоблоках, тож в енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності.

Раніше, 17 травня голова, парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що тарифи на електрику в Україні найближчим часом можуть зрости одразу вдвічі.