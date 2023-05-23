"Цим усім потрібно володіти": голова МОН запропонував школярам збирати FPV-дрони

Керівник МОН пропонує зробити шкільну програму сучаснішою, дозволяючи дітям обирати свої інтереси, а також залучити українських школярів до вирішення суспільних проблем.

Скорочення кількості предметів в українських школах можна використовувати для залучення дітей до допомоги у вирішенні суспільних проблем, наприклад, можна залучити школярів до збору FPV-дронів. Про це 22 травня розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За словами міністра освіти, зараз МОН розглядає перелік низки шкільних дисциплін, обсяг яких можна буде скоротити або зробити у вигляді стисненого курсу, при цьому важливо залишити незмінними знання, які необхідно отримати українським дітям.

Як один з прикладів, Лісовий навів навчання на уроках праці, яке, на його думку, можна зробити більш сучасним.

"Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтінг доступний для підлітків. Цим усім потрібно володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка — це швейні машинки та каструльки, а хлопчики йдуть до лобзика. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу — у цьому теж немає нічого поганого", — зазначив він.

Для чого ЗСУ потрібні FPV-дрони

Абревіатура FPV англійською мовою звучить як First Person View, що дослівно перекладається як "вид від першої особи". Таким чином, пілот дрона FPV може керувати безпілотним апаратом і спостерігати відео-трансляцію в режимі реального часу з камери дрона в спеціальних окулярах.

В Україні FPV-дрони мають високу популярність завдяки невисокій ціні та ефективності роботи на полі бою. Військові використовують FPV безпілотники для різних цілей, включаючи спостереження, розвідку та захоплення цілей. Дрони можуть бути оснащені камерами високої роздільної здатності, тепловізійними датчиками та іншим спеціальним обладнанням, яке дозволяє їм збирати розвідувальні дані та надавати інформацію про ситуацію в реальному часі для українських захисників.

Зараз багато волонтерів в Україні займаються складанням літальних апаратів з китайських комплектуючих для гоночних квадрокоптерів, які потім оснащують вибухівкою або боєприпасами.

Українські військові активно використовують FPV-дрони на фронті Фото: Голос Америки

Лісовий також зазначив, що залучання юних українців до суспільних проблем на уроках праці дозволить допомогти як військовим, так і позбавленим даху над головою переселенцям, або безпритульним тваринам.

"Можна робити дуже багато значущих хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом", — додав міністр.

Нагадаємо, голова МАН та боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Оксен Лісовий був призначений на посаду голови Міністерства освіти і науки 21 березня 2023 року. За кандидатуру Лісового проголосували 313 парламентаріїв.

Також нагадаємо, 16 травня Міністерство освіти та науки України затвердило графік проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році. Тестування проходитиме у дві сесії. Основна продовжиться з 5 по 23 червня, додаткова – з 11 по 24 липня.