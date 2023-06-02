Завищена вартість та невиконання робіт: у Києві розтратили кошти на ремонт укриттів, – прокуратура

За даними КМДА, у 2022-2023 роках із міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1,2 млрд гривень.

Прокуратура спільно зі співробітниками поліції розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт бомбосховищ у Києві. Про це повідомляється на Telegram-каналі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що триває розслідування неправомірних дій з боку чиновників місцевого самоврядування, які у змові з підрядниками заволоділи коштами, виділеними з бюджету на ремонт та укомплектування укриттів у столиці (ст.ст. 191, 366 КК України).

Так, за даними КМДА, у 2022-2023 роках із міського бюджету на облаштування бомбосховищ виділено 1,2 млрд гривень.

"У межах слідства зібрано докази, що підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт із переможцями тендерів, спрямовані на розтрату та заволодіння бюджетними коштами при реконструкції об'єктів укриття", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час огляду лише одного з укриттів у Святошинському районі співробітники поліції разом з експертами виявили факти невиконання робіт у повному обсязі, незадовільного їх виконання, а також використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їхньої вартості більш ніж на 1 млн грн.

"Також за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об'єктів цивільного захисту здійснюється досудове розслідування щодо кримінальних проваджень органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом'янського районів м. Києва", – пише пресслужба.

Правоохоронці перевіряють стан укриттів у Києві

Нагадаємо, під час обстрілу столиці 1 червня, троє людей загинули в Деснянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА, бо укриття виявилося закритим.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію у закритого укриття у Києві. Він сказав, що відповідати за загибель людей під час обстрілу столиці будуть "дуже конкретні люди".

Співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до КМДА після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ.