Дощі з грозами та град: синоптики розповіли, якою буде погода у вихідні (відео)

Частину України заллє грозовими дощами, на півдні можливий град. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +30.

У вихідні, 10 та 11 червня, погода в Україні буде дощовою з грозами. У деяких регіонах країни ртутні стовпчики піднімуться до +30 градусів. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру в Facebook.

Зазначається, що у суботу, 10 червня, на заході та півночі країни, а також у Криму, а вдень і у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому на решті території України буде суха погода.

Температура повітря в темний час доби становитиме +14...+19 градусів, вдень +23...+28. Однак центральні, Одеську та Миколаївську області накриє спека до +30 градусів. Найхолодніше буде в західних регіонах та на півострові Крим, там термометри покажуть +19…+24 градуси.

У неділю та понеділок, 11 та 12 червня, в Україні також пройдуть короткочасні дощі з грозами. Жителів півдня синоптики попереджають про те, що місцями очікується град. На заході країни та в Житомирській області, а також у неділю й у південній частині місцями очікуються істотні опади.

За прогнозом метеорологів, температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+17 градусів, а 12 червня у західних та північних регіонах +8…+13, а вдень +17…+24.

Що стосується вітру, він дмухатиме переважно з північного сходу, 7-12 м/с. У суботу на заході, 11-12 червня на всій території України місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, 8 червня, Фокус опублікував прогноз погоди Укргідрометцентру на кінець тижня. За прогнозами синоптиків, ближче до неділі дощі заполонять більшу частину областей країни. Найсильніше на собі відчують це мешканці західних, південно-східних областей, а також у Криму.

6 червня ми розповіли про те, яких правил варто дотримуватися, щоб убезпечити себе під час затоплення. Насамперед потрібно вирішити, а чи варто взагалі вирушати в дорогу автомобілем.