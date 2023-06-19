Грози, тумани та спека: прогноз погоди на тиждень в Україні (відео)

Максимальна температура очікується 21-23 червня — до 30°. На Київщині вже оголосили жовтий рівень небезпеки через пориви вітру.

Цього робочого тижня в різних регіонах можливі дощі та спека. Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центра на 20-23 червня, опублікованому в соцмережах 19 червня.

За даними синоптиків, 20 червня в більшості західних, а також Вінницькій та Одеській областях можливі опади. У середу, 21 червня, короткочасні дощі та грози загрожують більшій частині території країни, однак вже у четвер має бути сухо. У гідрометцентрі попередили лише про ймовірність випаду короткочасного дощу 22 червня місцями на заході.

Окрім дощів українцям варто очікувати на тумани, але їх обіцяють лише вночі та вранці 20 червня у Карпатах та на Прикарпатті.

"Вітер переважно північно-західний, в південній частині — північно-східний 5-10 м/с", — зазначили синоптики.

Вночі прогнозують температуру 12-18°, на узбережжі морів — до 21°. Вдень 20 червня температура має бути вища — 23-28°, однак 21-22 червня вона ще підвищиться — до 25-30° усюди крім заходу та сходу.

23 червня на заході країни, за інформацією гідрометцентру, очікуються грозові дощі. Температура вночі у західних регіонах опуститься до 12-17°, а вдень у п’ятницю буде до 23-28°.

"На решті території без опадів, лише вдень у північних місцями короткочасні дощі, грози", — підкреслили синоптики.

За їхніми прогнозами вночі 23 червня там температура буде 15-21°, а на сході України — 11-16°. Вдень варто очікувати підвищення температури до позначки 24-30°.

Гроза та жовтий рівень небезпеки на Київщини

Однак в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають, що у Київській області гроза можлива вже сьогодні, 19 червня.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с", — проінформували синоптики.

У гідрометцентрі заявили, що на Київщині оголошений жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, в Одесі заборонили купатися у морі, лимані та річках. Також мешканці не зможуть ловити рибу у місцевих водоймах. У міській раді пояснили, що обмеження пов’язані з виявленням у воді шкідливих речовин та збудників хвороб.

17 червня міністр екології України Руслан Стрілець заявив, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС національні парки "Великий Луг" та "Кам'янська Січ" у Херсонській області почали перетворюватись на пустелі.