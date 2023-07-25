Писк коліс і вигук "тікайте": свідок ДТП на блокпосту у Києві розповів про деталі аварії (відео)

Свідок смертельного ДТП у Києві заявив, що водій автомобіля не намагався тікати й не показував ознак алкогольного сп'яніння.

Свідок смертельного ДТП у Києві нацгвардієць Сергій Заболотний розповів, що автомобіль винуватця аварії протаранив дві машини, які стояли на узбіччі. За мить до зіткнення командир попередив про небезпеку: один військовий врятувався, інший — не встиг і тому загинув. Про деталі ідеться у відео, опублікованому порталом "Суспільне Новини".

Зі слів Сергія Заболотного, автомобіль перед тим, як збити військових, можливо, намагався гальмувати — про це свідчить "писк коліс". Командир при цьому вигукнув: "Тікайте!" — цю ж команду продублював свідок.

На шляху авто перебували двоє нацгвардійців, стверджує свідок. Один встиг відскочити, інший — ні. Пронісшись по тому місцю, де стояли військові, авто врізалось у два службових автомобілі на узбіччі.

Після цього з кабіни вийшов водій і він, зі слів Заболотного, не тікав. Натомість сказав, що "не хотів".

Між тим перехожі та військові поспішили надати першу допомогу потерпілим. Однак 49-річного нацгвардійця Володимира Жудра врятувати не вдалось — він помер на місці. Іншого ж військового доправили до лікарні.

Також Заболотний пояснив, як зазвичай працюють патрулі на блокпосту. Зокрема, один з військових стоїть на дорозі й сигналізує водіям ліхтарем, щоб вони зупинились для перевірки. Коли автомобіль зупиняється, позад нього виставляється загородження — металеві решітки. Нацгвардійці, які постраждали в ДТП, саме переносили "їжаки" на дорожнє полотно.

Після аварії 23-річного водія перевіряли на ознаки сп'яніння, стверджує нацгвардієць. Зовнішніх ознак не виявили, також відсутність алкоголю показав тест на "Драгері". Пізніше водія мали ще перевірити на ознаки наркотичного сп'яніння — про результати перевірки він нічого не сказав.

Зазначимо, смертельне ДТП сталось в ніч з 24 на 25 липня о 00:05 на проспекті Берестейському у Святошинському районі Києва. Автомобіль Volkswagen збив нацгвардійця, який перебував на блокпосту. Крім того, він завдав травм ще одній людині, яка перебувала в кабіні постраждалих авто — то був працівник ТЦК та СП.

Згідно з заявою Офісу генпрокурора, чоловіку, причетного до вчинення ДТП, оголосили підозру.

Нагадуємо, кілька тижнів тому у Києві сталось ДТП за участю судді. Суддя на Lexus збив військового, який виконував свої обов'язки на блокпосту. При цьому свідки стверджували, що водій, вийшовши з-за керма авта, показував ознаки сп'яніння.

Пізніше з'ясувалось ім'я людини, яка перебувала за кермом автомобіля — це був суддя Олексій Тандир. Тандира відсторонили з посади й наразі він перебуває під слідством.