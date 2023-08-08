"Зима буде складною": Шмигаль попередив українців про ризики та загрози опалювального сезону

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з боку "Укренерго" є майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Ба більше, високовольтні підстанції вже відновлено до рівня довоєнного стану.

Ремонтна кампанія об'єктів енергетичної інфраструктури, підготовка до зими йде за планом. Про це 8 серпня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, не можна недооцінювати загрози, ризики та виклики нового опалювального сезону. Тому енергетики влітку продовжують підготовку до зими. Так, у Міненерго відремонтували вже 5 атомних блоків, а зараз ремонтуються ще 4 блоки.

Також, як зазначив глава уряду, відремонтовано або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплоелектростанцій. Це 62% від загальної кількості.

Крім того, прем'єр зазначив, що 70% ТЕЦ уже відремонтовано, а решта — перебувають у процесі ремонту. Також 68% гідроелектростанцій відремонтовані або перебувають у ремонті.

За словами Шмигаля, з боку "Укренерго" є майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Ба більше, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

"Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо до цього все необхідне", — зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що 4 серпня в ГУР заявили, що РФ у холодну пору року почне обстрілювати енергосистему. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, росіяни не змінили своїх цілей. Вони хочуть домогтися масових відключень світла, тепла, деморалізувати суспільство і викликати новий потік еміграції.

Крім того, 25 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив українців про важку зиму. За його словами, найближча зима для жителів України може виявитися ще важчою, тому громадянам радять запастися павербанками і генераторами.