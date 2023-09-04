"Будемо жити без електроенергії: у Дніпрі заявили про відключення світла зимою (відео)

Після російських обстрілів минулого опалювального сезону інфраструктура залишається частково пошкодженою. Об'ємів електроенергії не вистачить на покриття усіх потреб.

Директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук заявив, що взимку в області можливі відключення світла. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Відкритий".

"Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре", — сказав Андрій Терещук.

Він зазначив, що потрібно почати розумно споживати електроенергію, оскільки інфраструктура є частково пошкодженою, а об'ємів електроенергії, яку виробляють, її не вистачить. Тому варто зменшити навантаження на мережі у пікові години.

"Якщо графік споживання буде більш згладженим, то енергетикам буде набагато легше", — повідомив він.

За словами Терещука, відключення електроенергії будуть за графіками. Зокрема, буде добре, якщо українці переживуть цю зиму з таким же графіком та режимом, як минулого року.

Наразі енергетики працюють над тим, аби обладнання не виходило з ладу при постійних відключеннях та включеннях. Це потрібно для того, аби пройти цю зиму не гірше, ніж минулого року.

Терещук наголосив, що основною задачею стане чітке дотримання графіку відключень, який вже є на сайті ДТЕК та за яким, можливо, будуть вимикати електроенергію. У ДТЕК намагатимуться дотримуватися погодинного графіка для того, аби люди могли планувати своє життя та заряджати необхідні пристрої.

Крім цього, він радить встановити акумуляторні батареї тим, у кого є можливість. Це варто зробити через планові відключення світла, які потрібні для ремонту мережі, та через можливі дії Російської Федерації.

Нагадаємо, 13 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що скоріше за все РФ продовжить атакувати енергетичну систему України під час опалювального сезону, тому нині важливо сформувати багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

25 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що цьогорічна зима буде дуже складною, оскільки обладнання, яке було знищене під час бойових дій, неможливо відновити за рік. У результаті українська енергосистема буде більш вразливою до блекаутів.