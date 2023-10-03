Облив КМДА фарбою: у Києві учаснику мітингу вручили повістку (фото)

Роман Абрашин розповів, що вийти на вулицю з плакатом йому було недостатньо, а фарба нібито має більший психологічний вплив. Відомо, що поліція виписала хлопцеві два адмінпротоколи.

Співзасновник благодійного фонду "Обійми" Роман Абрашин під час мітингу під будівлею Київради 16 вересня був затриманий правоохоронцями за порушення правил доброустрою і дрібне хуліганство. Про це він розповів у власному Facebook, додавши, що в мережі тривають баталії з приводу фарби, яким Абрашин облив вивіску і стіни будівлі.

"Мене називають вандалом та провокатором. Схиляють до офіційного контакту з органами влади та діалогу", — підкреслив він.

Мітинг під Київрадою 16 вересня Фото: Facebook

Роман Абрашин уточнив, що просто вийти з плакатом йому було недостатньо, а фарба, на його думку, має більший психологічний вплив. Водночас правоохоронці склали на нього два адміністративні протоколи і виписали 1 360 гривень штрафу за першим протоколом, а за другим — ще не відбулося судового засідання.

Однак на цьому історія не закінчилася. Наступної суботи Абрашин знову взяв участь у мітингу біля Київради з питань бюджетних витрат, про що теж повідомив у Facebook.

Мітинг біля КМДА 23 вересня Фото: Facebook

"Нові вимоги включають підтримку оборони з будівництвом пандусів до укриттів, госпіталів, а також облаштування укриттів у школах і дитячих садках. Було оголошено, що Київ виділить 120 мільйонів гривень на будівництво пандусів в укриттях вже цього тижня. Також вирішено не проводити тендери на неважливі покупки. А незабаром буде обговорюватися бюджет на 2024 рік в раді", — уточнив Абрашин мету суботнього мітингу 23 вересня.

Хроніки "вендети"

Згодом до Романа Абрашина завітали правоохоронці, як розповів він у власному Facebook, і вручили йому повістку. Він розцінив це як переслідування громадських активістів або вендету з боку мера Києва Віталія Кличка.

Роман Абрашин с повесткой Фото: Facebook

Журналісти "Громадського" зв’язалися з Абрашиним, аби прояснити ситуацію і впевнитися в тому, що відбувається.

Насправді співзасновник фонду "Обійми" вважає, що повістку "привезли на замовлення". Він згадує, що міський голова Києва Віталій Кличко після акції телефонував його знайомій Марії Барабаш і попереджав, що особисто простежить, аби Романа Абрашина відправили на фронт. Наразі Абрашин консультується з адвокатом щодо ситуації, яка склалася.

Журналісти "Громадського" попросили прокоментувати ситуацію з Романом Абрашиним столичну владу. Там відповіли, що наразі готують позицію столичного мера.

Акції "Гроші на ЗСУ" з вимогою спрямовувати більше коштів на армію і припинити витрачати кошти на неактуальні проєкти і програми відбулися не тільки у Києві, а й у Львові, Тернополі, Одесі. Мітингувальники, окрім підтримки Сил оборони, вимагали також облаштувати пандуси в укриття, госпіталі, загалом укриття у школах і садочках.

Фокус писав про серйозні проблеми з опалювальним сезоном, які намітилися у Києві. Як повідомив 3 жовтня мер Києва Віталій Кличко, зараз сума боргу становить 6,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв: мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київради щодо посилення підтримки столицею Збройних сил України.