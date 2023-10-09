Спіймали на мільйонному хабарі: мера Сум Лисенка відсторонили від посади

Вищий антикорупційний суд на два місяці відсторонив від посади сумського мера Олександра Лисенка, якого затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, відсторонили від посади. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У понеділок, 9 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми.

Відомо, що строк відсторонення – 2 місяці.

У САП додали, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Мера Сум затримали на хабарі: що відомо

2 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили про те, що в Сумах затримали мера і посадовця міськради під час одержання хабаря.

За версією слідства, Лисенко і директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба вимагали хабар за те, щоб "вирішити питання" з тарифом на поводження з побутовими відходами для підприємців, інакше вони погрожували заважати їхньому бізнесу.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року мер і начальник департаменту отримали загалом 2,13 млн грн.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова в рамках провадження про можливе пособництво Росії.