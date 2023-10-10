У СБУ підозрюють мера Мукачева в корупційній схемі: очільник міста усе заперечує (фото)

За даними слідства, міськрада незаконно передала у приватну власність землю центрального спорткомплексу міста і завдала збитків державі в майже 100 млн грн. Мер заявив, що все було згідно із законом.

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про серію обшуків в адмінбудівлях Мукачівської міськради Закарпатської області та керівництва міста. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомили у пресцентрі відомства.

У СБУ зазначили, що обшуки проводять спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у справі про масштабну корупцію, пов'язану з незаконним переданням власності міста.

"Правоохоронці досліджують усі обставини передання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста", — ідеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, угода могла завдати державі збитків на суму близько 100 мільйонів гривень.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Нагадаємо, про те, що СБУ спільно з НАБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги раніше повідомляв депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Реакція мера Мукачева

Андрій Балога, міський голова Мукачева, опублікував на своїй Facebook-сторінці пост, у якому стверджує, що продаж муніципальної земельної ділянки поблизу стадіону "Авангард", який став приводом для проведення обшуків у його офісі, було здійснено згідно із законом, і він сподівається, що розслідування це підтвердить.

Андрій Балога заявив, що земельну ділянку було продано в законний спосіб

"По-перше, кримінальне провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується в місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури по цій земельній ділянці здійснювалися в поточному році відповідно до чинного законодавства. Уся необхідна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на всіх етапах їхньої роботи", — написав міський голова.

Нагадаємо, мер міста Суми Олександр Лисенко, якого підозрюють в отриманні хабаря в сумі 2,13 мільйона гривень, заявляє, що в нього не було виявлено зазначених коштів.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для мера Сум Олександра Лисенка у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу в 3 мільйони гривень. Після двох днів в ізоляторі мер вніс необхідну суму.