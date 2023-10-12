В Україну завезли небезпечну каву, яка може призвести до коми, — Держпродспоживслужба

За даними Держпродспоживслужби, в каві, яку завезли в Україну, виявили хлорпірифос. Його застосовують для захисту рослин від шкідливих комах.

В Україну з Німеччини завезли небезпечну для здоров'я каву. Вона здатна викликати важкі ускладнення і навіть призвести до коми. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначає Держпродспоживслужба, каву в Україну надіслала компанія Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co, а отримала ТОВ "Кофітон".

Чим небезпечна ця кава: деталі

Служба зазначає, що через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення від 10 жовтня 2023 року стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини.

Хлорпірифос застосовується як контактний інсектицид широкого спектра. Він знищує комах на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та інших культурах.

Ця речовина, потрапляючи в організм людини, викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи. А саме:

головний біль

судоми

порушення свідомості, що може призвести до глибокої коми

Хлорпірифос має 2 клас небезпеки для людини, препарати на його основі відносяться до 2 та 3 класу.

Що робити, якщо виявили небезпечний товар

Українців закликають бути обережними й не купувати даний товар. А у разі виявлення цієї кави, обов'язково повідомити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього можна залишити електронне звернення, або ж зателефонувати у регіональне відділення.

Наразі у службі не повідомляють, в яких магазинах та містах України може бути цей товар. Також не відомо як саме виглядає ця кава.

Нагадаємо, 20 лютого Держпродспоживслужба у Тернопільській області повідомила, що до України із Франції завезли сир "Гаперон", в якому виявили небезпечні патогенні бактерії Listeria monocytogenes. Вони є збудником лістеріозу — небезпечного інфекційного захворювання.

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