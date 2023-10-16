Українські пенсіонери за кордоном: чи потрібна перереєстрація, — роз'яснення консульства

Відповідно до чинного законодавства підставою для припинення пенсійних виплат може бути неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль або відсутність руху коштів на пенсійному рахунку.

Чинне законодавство України не передбачає жодної перереєстрації людей пенсійного віку для подовження отримання пенсій. Проте є виняток, щодо якого роз’яснення на Facebook-сторінці надало Консульство України у Гданську (Польща).

Як повідомили у відомстві, серед українських біженців за кордоном значна частина — люди пенсійного віку, які турбуються про пенсійні виплати відповідно до законодавства України. При цьому головними запитаннями є два: чи можуть припинити виплату пенсій, якщо пенсіонер перебуває за кордоном, і що робити у таких випадках.

Щодо продовження отримання пенсій, співробітники консульства звернули увагу пенсіонерів за кордоном на один виняток. Йдеться про можливе припинення виплати пенсії у випадках, передбачених ч. 1 ст. 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Це можливе, за поясненнями дипломатів, у разі:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законом.

Що робити для поновлення пенсії

Для поновлення пенсійної виплати пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України або якщо людина перебуває за кордоном під час воєнного стану і протягом трьох місяців після місяця, в якому цей стан буде припинено або скасовано, надіслати заяву і документи поштою.

Пакет документів для поновлення повинен містити:

документи, що посвідчують особу;

копію документа/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їхнього місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (із перекладом);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

копію паспорта громадянина України.

"Консульство може видати відповідний документ (свідоцтво), що посвідчує відповідний факт", — додають дипломати.

Алгоритм дій при зверненні до консульства такий:

записатися на прийом для вчинення нотаріальної дії, а саме засвідчення підпису на заяві;

прибути до консульства України в час і день, в який записалися;

мати при собі дійсний паспорт (внутрішній або закордонний), заповнити заяву (можна на місці) та сплатити (бажано карткою) консульський збір.

Документ готується при людині і видається відразу (до 30 хв. очікування після прийняття заяви до розгляду).

Можливі зміни у чинному законодавстві

У дипломатичному представництві нагадали, що на розгляді у Верховної Ради перебуває законопроєкт №9453 від 3 липня 2023 року — про пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Проєкт закону має на меті врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами.

"Проєктом акта передбачається доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством", — уточнено у пояснювальній записці до законопроєкту.

Також пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Згаданий законопроєкт передбачає таку процедуру фізичної ідентифікації:

використання ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних і/або електронних носіях, які водночас однозначно встановлюють особу;

в органах Пенсійного фонду України (ПФУ) або в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID");

шляхом посвідчення консульською посадовою особою місця проживання пенсіонера, що визначає правління ПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади.

Отже, у разі потреби, пенсіонери можуть відповідним чином підтвердити свою ідентифікацію за допомогою застосунку ДП "Дія" або звернувшись до найближчого дипломатичного представництва чи консульської установи України.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть вийти на пенсію в 55 років. Розмір пенсійних виплат обчислюється на основі середньомісячного заробітку, отриманого перед закінченням роботи, і наявного стажу.

Раніше Фокус писав про те, хто з лікарів має право вийти на пенсію за вислугою років. Деякі категорії медпрацівників можуть удвічі збільшити стаж для виходу на пенсію, але більшість повинні відпрацювати певну кількість років у сфері охорони здоров'я.

Крім того, Фокус повідомляв, що учасники бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Деякі пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати додаткові 300 гривень на місяць.