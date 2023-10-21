ЗМІ пишуть, що американка-трансгендер із ЗСУ знову хоче стати чоловіком: її реакція (відео)

Колишня спікерка ЗСУ Сара Ештон-Сірілло почала частіше з'являтися у своїх соцмережах без довгого волосся, що викликало деякі питання у суспільства.

Низка ЗМІ та Telegram-каналів повідомляли, що колишня спікерка Збройних сил України, трансгендер Сара Ештон-Сірілло нібито хоче знову змінити стать. Фокус з'ясував, чи так це насправді.

Останніми днями Сара Ештон-Сірілло у соціальній мережі Instagram почала публікувати свої фото та відео без довгого волосся, на що відреагувало суспільство.

Так 20 жовтня політичний активіст Джек Пособієк у своєму X (Twitter) написав, що американка-трансгендер, ймовірно, вирішила змінити стать.

"Схоже, що колишня речниця України тепер змінює стать, оскільки підтримка війни в Україні з США згортається", — написав він.

Також інформація про ймовірну зміну статі з'явилася в Telegram-каналах та російських ЗМІ.

Реакція Сари Ештон-Сірілло

У своїй соцмережі X (Twitter) Сара Ештон-Сірілло відповіла на публікацію Джека Пособієка та заявила, що не планує змінювати стать. Також вона не залишила без уваги слова активіста щодо підтримки США України. Зі слів Сірілло, американська підтримка України є тривалим партнерством.

Користувачі X (Twitter) підтримали колишню спікерку ЗСУ в коментарях. Зокрема, одна жінка запитала, чому інші так одержимі Сарою, адже вона просто підстриглася. Тоді як інша дівчина запитала, чи вважається, що вона змінила стать, коли вирішила відрізати своє волосся.

"Сара, я вирішила припинити фарбувати волосся, а щоб пришвидшити це, я відстригла своє наддовге волосся. Чи означає це, що я змінила стать? Вони точно одержимі тобою, лол", — написала вона.

Нагадаємо, у серпні 2023 року трансгендер із США Сара Ештон-Сірілло стала спікером Збройних сил України. Повідомлялося, що вона займатиметься англомовним проєктом Сил тероборони Russia Hates the Truth (Росія ненавидить правду), який орієнтований на американську та європейську аудиторії. Зокрема, головною метою проєкту є протидія пропаганді Москви.

20 вересня стало відомо про те, що Сару Ештон-Сірілло усунули з посади спікера Територіальної оборони Збройних сил України. Причиною звільнення стали заяви Сірілло, які не були узгоджені ні з командуванням ТРО, ні з командуванням ЗСУ. У відомстві заявили, що під час воєнних дій Сили оборони суворо дотримуються міжнародних норм гуманітарного права.