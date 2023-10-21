Фігурант у справі про "п'яні вечірки" провів масштабне весілля у Львові (відео)

За словами журналіста Андрія Лохматова, наречений Олег Захаров брав участь у вечірках у Києві, де споювали дівчат, а потім чинили насильство над ними. Він вийшов під заставу в розмірі 402 тисячі гривень.

У Львові відбулося гучне святкування чергового весілля. Нареченим виявився раніше відомий Олег Захаров — фігурант справи про блогерів, які влаштовували вечірки в Києві, де споювали дівчат і здійснювали над ними сексуальне насильство. Примітно, що ведучим на весіллі був популярний комедійний актор Юрій Ткач. Про це повідомляє журналіст Андрій Лохматов у Facebook.

Як пише журналіст Андрій Лохматов, Олег Захаров святкував "в одному з найдорожчих готелів країни — Edem Resort Medical & Spa". Ця вечірка майже збіглася зі скандальним весіллям експрокурора Ростислава Ільницького і співробітниці ДБР Роксолани Москви.

"Ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насильстві і вкотре продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію", — прокоментував Лохматов.

Юрій Ткач був ведучим на весіллі

На фото і відео видно, як гості молодят активно співали російських пісень і розкидали стодоларові купюри.

Що відомо про Олега Захарова

Олег Захаров — третій учасник справи про "п'яні вечірки", на яких знущалися над дівчатами. У березні цього року молодому чоловіку повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди.

Справа про сексуальне насильство дівчат Фото: Нацполіція

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме в стані алкогольного сп'яніння, він вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", — ішлося в повідомленні поліції у цій справі.

Як з'ясувалося, молоді хлопці, які приїхали до Києва з Івано-Франківська, "накачували" алкоголем і транквілізатором "Ксанакс" дівчат, після чого ґвалтували їх і розповсюджували відповідні відео в закритих Telegram-каналах. Після цього 2 лютого до фігурантів роликів прийшла поліція і повідомила їм про підозру в поширенні порнографічних матеріалів.

Олег Захаров у суді

Учасники скандальних"п'яних вечірок" у Києві отримали повістки до військкомату.

Учасники скандальних "п'яних вечірок" у Києві отримали повістки до військкомату

Як повідомлялося раніше, організаторам "п'яних вечірок" загрожувало до 7 років в'язниці. За даними Нацполіції Київської області, молодики знімали і поширювали в соцмережах принизливі відеоролики інтимного характеру з постраждалими дівчатами.

Наприкінці березня Олег Захаров вийшов під заставу в розмірі 402 тисячі гривень.