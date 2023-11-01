Помер відомий спортивний журналіст Артем Франков: що відомо (фото)

Журналіст Артем Франков перебував у реанімації після перенесеного інсульту. Він помер на 54-му році життя.

У вівторок 31 жовтня о 22:40 помер спортивний журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Про це повідомили в його Telegram-каналі.

"Дорогі друзі, з великим жалем та скорботою, змушені повідомити, що 31 жовтня, о 22.40, Артем Вадимович помер. Вічна пам'ять…" — йдеться у повідомленні.

Пресаташе київського "Динамо" Андрій Шахов на своїй сторінці у Facebook також написав про смерть Франкова.

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", — наголосив Андрій Шахов.

На офіційній сторінці ФК "Динамо" розповіли, що Артем Франков перебував у реанімації після перенесеного інсульту.

"31 жовтня пішов з життя видатний український журналіст Артем Франков. Останні дні Артем Вадимович перебував у реанімації після перенесеного інсульту", — йдеться у повідомленні.

Артем Франков: що про нього відомо

Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Він був спортивним журналістом, головним редактором журналу "Футбол" з 1997 по 2022 роки. У 2012 році Франков отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Крім цього, він був автором численних книг про футбол.

Артем Франков

Нагадаємо, 25 жовтня помер колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Онищенко. Він обіймав посаду командувача Повітряних сил з 2010 по 2012 роки.

17 жовтня стало відомо про смерть колишнього гравця КВК, українського актора та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Він помер у віці 55 років.