Побила всі вагові рекорди: у Дніпрі жінка народила дівчинку-богатирку

Через хворобу жінка упродовж всієї вагітності перебувала під пильним наглядом медиків. Пологи, на яких також був присутній батько дитини, пройшли благополучно.

У лікарні Дніпра жінка народила дівчинку-богатирку. Немовля з'явилося на світ з рекордною вагою — 6 кг. Про це повідомляє видання "Дніпро. інфо".

Як розповіли лікарі, мати дівчинки хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, а вагітність супроводжувалася багатоводдям. Саме захворювання жінки вплинуло на те, що немовля народилося з такими рекордними показниками.

"В стінах нашого відділення знову сталося велике щастя. І щастя це виявилося буквально великим – дитинка народилася 60 см зростом та 6000г вагою" – розповіла лікарка Ірина.

Через хворобу жінка упродовж всієї вагітності перебувала під пильним наглядом медиків.

Пологи, на яких також був присутній батько дитини, пройшли благополучно. І мама, і немовля почуваються добре.

Малюки-рекордсмени в Україні:

30 серпня 2023 року у Рівному народився хлопчик вагою 6 330 г та зростом 65 см.

27 січня 2022 року в Первомайському на Харківщині на світ з'явилася дівчинка вагою 5 кг 160 г.

28 вересня 2021 року у пологовому будинку в Сарнах народився хлопчик-богатир вагою 5230 грамів і зростом – 56 сантиметрів.

13 серпня 2019 року в Рівному народився хлопчик вагою 5 кілограмів 150 грамів.

24 грудня 2014 року у Тернопільській області народився найважчий хлопчик в Україні Даниїл Ючук. Вага українського богатиря складала 6 кілограмів 800 грамів.

Нагадаємо, що на Закарпатті медики прийняли треті пологи 16-річної породіллі в машині "швидкої".

Раніше повідомлялося, що у Польщі затримали пару українців, у яких на балконі в пакеті знайшли тіло немовляти.