Тестують ринки та молокозавод: у МОЗ назвали можливу причину спалаху гепатиту у Вінниці

Заступник міністра Ігор Кузін запевняє, що спалах гепатиту А не вийшов за межі Вінницької області. Поява хворих в інших регіонах — звичне сезонне зростання.

Аналітики МОЗ України точно не встановили джерела зараження гепатиту А у Вінниці. Однак масовість захворювання свідчить про те, що джерелом дійсно могла бути питна вода. Про причини та джерела поширення вірусного гепатиту на Вінниччині розповів заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Посадовець поговорив на цю тему з порталом "РБК-Україна".

Наразі дослідники розглядають два джерела епідемії: питна вода та міські ринки, зазначив Кузін. На користь питної води як джерела вірусної інфекції говорить масовість захворювання серед вінничан. Крім того, певна кількість хворих розповідали, що купували продукти харчування на ринках. Наприклад, ішлось про купівлю "овочів, фруктів, молокопродуктів", — перелічив чиновник. Тому під підозрою опинились підприємства — молокозавод та кондитерська фабрика, заявив він.

Також Кузін пояснив, що завершили тестування хворих і почали перевіряти навколишнє середовище. Розглядають усі варіанти, усі сценарії: "Сподіваємось, що ми зможемо знайти все ж таки спільне джерело інфікування", — заявив посадовець журналістам.

На думку спікера, важко пояснити, чому саме спалах з'явився саме на Вінниччині: "Спалахи, дійсно, не вибирають область чи якийсь певний населений пункт". Що ж до подій у Івано-Франківській області, то гепатит А в цьому регіону — це локальний випадок, який не вийшов за межі однієї родини.

Кузін визнав, що є підвищення захворюваності на гепатит А у Харківській, Закарпатській, Івано-Франківській областях і це зростання — сезонне: "Починаючи орієнтовно з вересня ми кожного року фіксуємо підвищення рівня захворюваності". Однак ситуація не відповідає критеріям, за яких можна було б говорити про епідемію чи спалах.

Спалах гепатиту А у Вінниці — деталі

Про спалах захворюваності на гепатит А у Вінницькій області стало відомо наприкінці жовтня 2023 року. У ЗМІ вказували, що протягом тижня до лікарень потрапило понад 100 громадян. 31 жовтня МОЗ України запровадило надзвичайну ситуацію обласного рівня та почало шукати першоджерело, з якого почалось поширення хвороби. При цьому розповіли, що можна вакцинуватись від цієї хвороби, завітавши до медзакладів за місцем проживання.

6 листопада Фокус розповів про подальше зростання кількості заражень. Зокрема, хворіли 36 дітей та семеро медичних працівників.

Зазначимо, про новий випадок гепатиту А повідомили також у Тернопільській області — про це 3 листопада заявила місцева влада.

Нагадуємо, вчені прожують шукати методи, якими можна подолати гепатит С та гепатит В. Зокрема, новий метод лікування гепатиту В показав свою ефективність і може допомогти близько 300 млн людей. Крім того, майже відшукали спосіб створення вакцини від гепатиту С: зрозуміли будову основної частини вірусу.