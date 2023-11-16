Скандальні висловлювання Фаріон: Нацрада з ТБ позапланово перевірить "5 канал" (відео)

За словами члена ради Максима Онопрієнка, приводом для проведення моніторингу стали листи омбудсмена та СБУ щодо випуску програми "Рандеву з Яніною Соколовою", гостем якого була Ірина Фаріон.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку "5 каналу" у зв'язку зі скандальним інтерв'ю мовознавиці Ірини Фаріон у випуску "Рандеву з Яніною Соколовою" від 4 листопада. Про це йшлося на засіданні ради 16 листопада.

Член Нацради Максим Онопрієнко заявив, що причиною проведення моніторингу стали відповідні листи, отримані від уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України.

За словами Онопрієнка, моніторинг показав, що передача має ознаки порушення закону "Про медіа", а саме пункту, що забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Повідомляється, що перевірка здійснюватиметься з 7 по 15 грудня 2023 року.

Засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Скандальне інтерв'ю Фаріон "5 каналу": що відомо

Нагадаємо, в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, опублікованому 4 листопада, Ірина Фаріон висловилася про бійців бригади НГУ "Азов" і 3 штурмової бригади, які досі не перейшли на українську.

Філолог заявила, що не може назвати українцями людей, які не розмовляють українською мовою.

"Так нехай себе назвуть "русскими". Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм", — сказала Фаріон.

Інтерв'ю Ірини Фаріон Яніні Соколовій

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відповів на слова Ірини Фаріон, зазначивши, що мовознавець не має права ображати жоден підрозділ ЗСУ. На його думку, правоохоронним органам давно пора звернути увагу на діяльність Фаріон.

У відповідь Ірина Фаріон написала листа президенту Володимиру Зеленському, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умерову, в якому поскаржилася, що майор Жорін "тричі послав її матом" і разом із Кротевичем намагався "публічно дискредитувати й паплюжити її честь і гідність".

Зі свого боку СБУ відкрила кримінальне провадження проти Ірини Фаріон за чотирма статтями, зокрема за ст. 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

Крім того, Ірину Фаріон звільнили з посади професора кафедри української мови. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що людям, які не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.