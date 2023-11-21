Кучма перевидав легендарну книгу "Україна — не Росія": що змінилося в оновленій версії

За словами другого президента, оновлена книга не намагається нічого пояснити росіянам, а спрямована на українського читача. У ній також скоротили або видалили розділи, які на сьогодні є неактуальними.

Другий президент України Леонід Кучма перевидав свою книгу "Україна — не Росія", яку випустили у 2003 році. Тепер нове видання має назву "Україна — не Росія. Двадцять років потому". Про це повідомила прессекретарка Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер.

Зазначається, що попередня версія книги була направлена на пояснення саме росіянам, чому вони не повинні лізти у справи України. Оновлена книга спрямована на українського читача, адже тепер не намагається щось пояснити російському народу.

Перевипустити книгу Леонід Кучма остаточно вирішив 14 січня цього року, коли окупанти завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Саме тоді під час рятувальних робіт на руїнах будинку знайшли обгорілу книгу Кучми "Україна — не Росія", фото якої облетіли соцмережі.

Фото: ДСНС

Фото: соцмережі

"Там було саме те, що я писав для росіян. Коли ще вірив, що з ними можна якось нормально говорити, щось пояснювати їм. І тепер воно згоріло. Все. Саме тоді я прийняв рішення перевидати книгу. Вона тепер не намагається нічого пояснювати чужим", — сказав на презентації Леонід Кучма.

Повідомляється, що у новому виданні немає жодної адресації до росіян, адже "спроби донести до них якусь правду виявилися марними". З книги також забрали або скоротили розділи, які на сьогодні вже неактуальні та додано коментарі. Попри це, текст старої редакції залишився незмінним.

На обкладинці оновленого видання можна побачити фото начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Ігоря Гетало, який і знайшов книгу у зруйнованому будинку у Дніпрі.

Зазначається, що до кінця року друковані примірники книги отримають бібліотеки, університети, Сили оборони та центральні й виконавчі органи влади. Окрім того, невдовзі книга буде у вільному доступі в електронній версії.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, у березні минулого року експрезидент Леонід Кучма заявив, що Україна перемагає у війні та ніколи не стане Росією. Він наголосив, що гордий бути українцем.

Також у серпні цього року він сказав, що уникнути цієї війни можна було б лише прийнявши всі вимоги РФ. Однак це б наразило Україну на безчестя та окупацію.