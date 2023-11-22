В Україні фіксують дефіцит електроенергії: енергетики закликають економити світло

В "Укренерго" попереджають, що у вечірні години дефіцит електроенергії може збільшитися. Наразі енергетики шукають можливості перекрити дефіцит.

22 листопада в українській енергосистемі зафіксували дефіцит електроенергії. Українців закликали економити електроенергію, адже у вечірні години дефіцит може збільшитися. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що нестача електроенергії виникла через погодні умови, підвищену аварійність блоків електростанцій та недостатній імпорт з ЄС. Наразі шукають можливості, як покрити цей дефіцит.

Також українців попросили зменшити споживання електроенергії протягом доби, а саме: вмикати пральні машини вночі, не користуватися одночасно потужними електричними пристроями та вимикати світло у приміщеннях, якими ви не користуєтеся.

Тим часом у Міністерстві енергетики України кажуть, що ситуація в енергосистемі є стабільною та контрольованою. Зокрема, в Україні працюють 9 блоків АЕС, які забезпечують потребу в електроенергії на 55%. Окрім того, для покриття потреби планується збільшити виробництво електроенергії гідроелектростанціями.

Відключення світла: що відомо

13 вересня в НЕК "Укренерго" заявляли, що енергосистема України готова до проходження холодної пори року, а у разі дефіциту електроенергії він покриватиметься завдяки імпорту та включенням додаткових блоків на газу.

У Міненерго наприкінці жовтня повідомляли, що відключення світла в Україні можливі у разі пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованих обстрілів Росії. За їх словами, Україна також має у резерві додаткові потужності для генерації електроенергії.

Попри це, цього року "Укренерго" переглянуло графіки відключень світла, які застосовуватимуться у разі потреби. Зазначалося, що відсутність світла не має сягати понад 4 години. Також тривалість відключення світла у кожній області відрізнятиметься.

Нагадаємо, нещодавно у Міненерго розповіли, чи очікувати підвищення тарифів не електроенергію. Так, цієї зими тариф змінювати не будуть.

Також у міністерстві повідомили 20 числа про виведення з ремонтів у роботу дев’яти блоків атомних електростанцій. Роботи тривали декілька місяців та були завершені до зимового періоду.