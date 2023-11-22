Немає такого поняття "російськомовний громадянин України", — мовний омбудсмен Кремінь

За словами мовного омбудсмена, від початку повномасштабного російського вторгнення інтерес до української мови й перехід на державну є рекордним за всі роки незалежності.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що такого поняття, як "російськомовний громадянин України" не існує. Цей маркер був запроваджений російською ідеологією. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Немає такого поняття "російськомовність". Ми – громадяни України. І цей маркер, який був запроваджений російською ідеологією, зокрема, визначається і рішенням КСУ", — заявив мовний омбудсмен.

Він зазначив, що це питання визначається рішенням Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року, у якому йдеться про те, що є громадяни України, які свого часу були зросійщені.

За словами мовного омбудсмена, інтерес до української мови й перехід на державну є рекордним за всі роки незалежності.

"Українська є обов’язковою для ЗСУ. Українська є панівною в усіх сферах суспільного життя. І, незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української держави. Тому що це мова освітнього процесу, освітньої траєкторії, звичайно, життєвого майбутнього, і це — свідомий вибір мови незламної нації", — сказав Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови вважає, що в Україні треба ухвалити Програму сприяння опануванню української мови як державної.

"Українська є обов'язковою для Збройних Сил України, для розвідорганів, вона є панівною у всіх сферах суспільного життя. І незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української Держави. Тому що це мова освітнього процесу та майбутнього. І це свідомий вибір мови незламної нації", – зауважив мовний омбудсмен.

Він нагадав, що в Україні діють безоплатні курси з вивчання державної мови, долучитися до яких можуть долучитися усі охочі.

Нагадаємо, що 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження проти екснардепки та філологині Ірини Фаріон після її скандальних висловлювань щодо російськомовних службовців ЗСУ.

4 листопада мовознавиця Ірина Фаріон відмовилася називати російськомовних бійців "Азова" українцями й заявила, що вони "ганьблять Збройні сили України".