Людей обманули: син мера Харкова Кернеса розкрив нові факти про смерть батька (фото)

Геннадій Кернес прожив два дні після відключення системи життєзабезпечення, заявив його син Кирило. Однак родині про це відразу не повідомили з невідомих причин.

Кирило Кернес, син ексмера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у 2020 році, розповів про перебування батька у лікарні в Німеччині. З його слів, експосадовець помер не тоді, коли про це оголосили офіційно. Про це Кирило розповів у інтерв'ю, яке дав порталу "Главком".

Журналісти дізнались від Кирила Кернеса, за яких обставин хворого чоловіка відключили від системи життєзабезпечення. Син ексмера пояснив, що його батько страждав від наслідків хвороби COVID-19 та мав низку інших важких захворювань. З цим "букетом хвороб" у вересні 2020-го 60-річний політик опинився у німецькій клініці "Шаріте". Лікарі намагались покращити його стан, але "на жаль, дива не сталося", зауважив Кирило.

Зі слів сина Кернеса, лікарі відключили систему життєзабезпечення 14 грудня 2020 року. Момент смерті настав 16 грудня. Однак Кирило сказав, що родині про це сказали добою пізніше — 17 грудня. Також чоловік надав журналістам документ від клініки "Шаріте", у якій вказано, коли точно сталась подія — 16 грудня 2020 року о 18:54 (за часом Uhr).

На питання журналістів, чому сталась затримка з оголошенням часу смерті, Кирило Кернес чіткої відповіді не дав. Втім говорив, що причиною можуть бути якісь політичні впливи.

Смерть Геннадія Кернеса - повідомлення лікарні "Шаріте" Фото: Главком

Геннадій Кернес — деталі біографії

Зазначимо, Геннадій Кернес — український політик, який десять років, з 2010 по 2020 рік, був міським головою Харкова. Почав політичну діяльність у 2000-их роках — тоді вперше став депутатом Харківської міської ради. За часів експрезидента Віктора Януковича був членом "Партії регіонів". Напередодні місцевих виборів 2020 року став обличчям регіональної партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Певну упізнаваність здобув завдяки мемам, які поширювались серед українських громадян: наприклад, про обличчя, за яке "ніхто грошей не дасть".

У медіа про смерть Кернеса дійсно повідомили 17 грудня 2020 року. На першу річницю його смерті на будівлі міськради розмістили пам'ятну дошку. У березні 2023 року на його могилі встановили гранітний монумент висотою в кілька метрів. Після смерті Геннадія Кернеса мером Харкова обрали його близького соратника Ігоря Терехова.