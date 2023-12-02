На Запорізькій АЕС стався повний блекаут: є загроза ядерній безпеці, — "Енергоатом"

В "Енергоатомі" заявили, що російські окупанти використовували 4 енергоблок із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок ЗАЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

У пʼятницю, 1 грудня, на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відбувся повний блекаут. Ввечері стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

За їхніми даними, о 02:31 годині під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ.

"У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що в автоматичному режимі ввімкнулись усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше залишили в роботі.

Окупанти порушують умови експлуатації АЕС

В "Енергоатомі" заявили, що найбільша загроза безпеці у відповідному стані атомної станції існує на 4 енергоблоці.

За їхніми словами, російські окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

"Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", — наголосили у пресслужбі.

Блекаут створює загрозу ядерній та радіаційний безпеці

Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновили звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

"Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці", — зазначили у підприємстві.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, 27 листопада у пресслужбі "Енергоатома" повідомили, що армія Росії використовує Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) як вогневу позицію для розташування реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) й обстрілів території України.

У неділю, 26 листопада, на Запорізькій атомній електростанції експерти МАГАТЕ почули кілька гучних звуків, які, за припущенням, могли бути результатом запуску ракет російськими поблизу станції. Однак через погані погодні умови спостерігати за цими запусками не вдалося.

17 листопада через завдану шкоду персоналу окупантів виникла загроза збою в роботі дизель-генераторів ЗАЕС. Це може призвести до виникнення ядерної НП, зазначили тоді енергетики України. Вони підкреслили, що російські загарбники продовжують порушувати технічні стандарти в експлуатації обладнання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Повідомляється, що ці порушення переважно зачіпають енергоблоки №2, 4 та 6 цієї станції, як уточнили в держпідприємстві.

Раніше, 28 вересня в організації Greenpeace критично поставилися до дій МАГАТЕ на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. На думку захисників довкілля, міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на ЗАЕС.