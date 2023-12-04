Страйк на кордоні: Польща вимагає скасування для України "транспортного безвізу"

У польському уряді кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські.

Польська влада підтримує протести своїх перевізників на кордоні з Україною та вимагатиме в Євросоюзу скасування для України "транспортного безвізу". Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише TVN24.

За словами Моравецького, він пообіцяв повернення для українських перевізників дозвільної системи та заявив, що "обов’язково дотримається слова". Також він додав, що ця система рівноцінно та справедливо регулює транспортний ринок.

Тим часом за словами заступника Мінінфраструктури Польщі Рафала Вебера, через "транспортний безвіз" постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські. Зокрема, через скасування отримання дозволів українських перевізників у цих країн стало більше.

Також Вебер сказав про нечесну конкуренцію через роботу системи електронної черги. Він пояснив, що через цю систему перевізники Польщі, які виїжджають з України, повинні чекати 12-14 годин.

Блокування кордону: що відомо

Польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною 6 листопада. Вони заблокували рух для українських вантажівок.

Страйкарі висувають низку вимог, серед яких повернення для українських перевізників дозволів на вантажні перевезення.

Через таку ситуацію на кордоні спостерігається складна ситуація з експортом продовольчої продукції та палива.

Окрім того, 1 грудня українські перевізники розповідали, що домовилися зі страйкарями про пропуск семи вантажівок в годину. Втім останні зірвали домовленість. На фоні цього перевізники українських компаній заявили, що готові оголосити голодування. Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що ситуація є катастрофічною. Відтак Україна готується до евакуації водіїв.

Тим часом 1 грудня Україна та Польща домовилася про часткове розблокування кордону. Передбачається, що один із пунктів пропуску буде відкритим для руху порожніх вантажівок. Також плануються зміни у системі "єЧерга".

Наприкінці листопада польський уряд закликав Україну виконати вимоги, які висунули перевізники Польщі. Зокрема, йшлося про скасування електронних черг та повернення дозволів для українських перевізників.