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Суд ухвалив рішення про заходи безпеки для нардепа Дубінського (документ)

Анастасія Ковальова
Суд ухвалив рішення про заходи безпеки для Дубінського

За словами народного депутата Олександра Дубінського, його утримуватимуть в одиночній камері окремо від інших.

Печерський Суд міста Києва ухвалив рішення про застосування заходів безпеки щодо нардепа Олександра Дубінського. Так, його утримуватимуть в одиночній камері. Про це йдеться в Telegram-каналі парламентарія.

Пост Дубінського

"Застосувати до підозрюваного Дубінського Олександра Анатолійовича, 19.04.1981 р. н., заходи безпеки у вигляді окремого тримання", — йдеться в документі.

Так, за рішенням суду, Дубінського утримуватимуть в одиночній камері окремо від інших. Його ухвалила суддя Світлана Шапутько. Зазначимо, що в наданому документі відсутній підпис судді.

Рішення Печерського суду

Побиття Дубінського в СІЗО — що кажуть у поліції

2 грудня адвокати нардепа Олександра Дубінського повідомили, що їхнього клієнта побили в Київському СІЗО. На місце прибула "швидка". Медики констатували множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Наступного дня, 3 грудня, у поліції Києва заявили, що повідомлення про побиття Дубінського не підтвердилося після проведення судово-медичної експертизи.

Справа Дубінського

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу.

За даними слідства, Дубінський був відомий на прізвисько "Буратіно" і, ймовірно, його використовували російські агенти для дестабілізації обстановки в країні, проведення інформаційних операцій проти учасників Революції Гідності та здійснення впливу на президентські вибори у США.