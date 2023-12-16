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Позбавити громадянства чи арештувати активи: Безугла розмірковує, як карати ухилянтів (фото)

Олександр Матвієнко
Фото: Hromadske

Нардепка поцікавилася у підписників, як вони ставляться до покарання військовозобов'язаних громадян, які виїхали з України та не повернулися до країни у встановлений термін.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" та заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла написала черговий допис щодо війни. В ньому вона опитує громадян щодо обмежень, які треба ввести проти військовозобов'язаних, які виїхали за кордон. Відповідний допис вона розмістила в фейсбуці.

"Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства/арештувати активи/інші обмеження?" – написала нардепка.

Допис Марʼяни Безуглої

Як приклад Безугла написала, наприклад, віддавати активи сімʼям загиблих військових. В коментарях нардепки зʼявились різні думки. Частина дописувачів підтримала таку ідею, а деякі розкритикували.

  • "Шо ви там нюхаєте?" – написав Олег Мельниченко-Місик.
  • "Як ви маніпулятивно розколюєте суспільство", – реагує Аліна Радченко.
  • "Особливо чотириразовим ухилянтам", — підтримує ідею Микола Гунченко.
  • "Забрати й розділити. Так я і думав", — іронізує Віталій Кезля.

На питання, яким чином нардепка пропонує внести поправки до Конституції під час воєнного стану вона відповіла, що "є різні варіанти".

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Нагадаємо, Марʼяна Безугла писала, що не розуміє, що роблять 700 тисяч військових із 1 млн у Силах оборони України.

5 грудня нардепка Безугла заявила, що найкраще волонтерство — це мобілізація в Сили оборони.