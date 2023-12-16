Підрив гранати в сільраді на Закарпатті: один з постраждалих помер, – УП

За даними журналістів, помер 55-річний депутат Віктор Пряділ, який отримав важкі поранення. В лікарні йому ампутували ногу.

15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав гранати під час засідання сільради. В результаті постраждали понад 20 депутатів. Один із потерпілих загинув. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання в правоохоронних органах, постраждалому, який помер, ампутували ногу. Також в нього були інші важкі ушкодження органів. Також журналіст Віталій Глагола повідомляє, що помер депутат Віктор Пряділ із села Березники. Йому було 55 років й помер він в лікарні Сваляви.

Віктор Пряділ помер в лікарні

У СБУ повідомили, що депутат, який підірвав три гранати під час засідання Керецьківської сільради на Закарпатті отримав підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. В результаті підриву гранат постраждало 23 людини й сам підозрюваний: 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що вже проведено обшуки за місцем проживання депутата, де виявили передсмертну записку. Її зміст вивчається й досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська облпрокуратура.

Нагадаємо, депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, прийшов до тями. Його допитують правоохоронці, також його палату взяли під охорону, щоб не було скоєно самосуду.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що депутат заздалегідь готувався до підриву гранат у сільраді.