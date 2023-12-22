В Україні поширюється грип: у МОЗ повідомили, скільки людей померло через ускладнення

За прогнозами медиків, уже до кінця 2023 року кількість хворих на коронавірус і грип зростатиме.

У 10 регіонах України зафіксовано циркуляцію вірусів грипу, двоє людей померли внаслідок ускладнень хвороби. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я 22 грудня.

Останнього тижня в країні зареєстрували 156 166 випадків захворювання ГРВІ, грипу та COVID-19, із них 86 561 — серед дітей віком до 17 років. На лікування до медзакладів потрапив 4841 українець, із яких 2264 — діти.

COVID і грип: скільки летальних випадків

Медики зареєстрували 10 419 випадків захворювання на COVID-19: 60 — летальних, серед пацієнтів, старших за 30 років. Від ускладнень грипу в країні померли двоє людей. В обох випадках пацієнти не були вакциновані проти грипу та COVID-19.

За інформацією МОЗ, загалом від 2 жовтня до 17 грудня в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіло 1,5 мільйона осіб. Наразі переважає захворюваність на COVID-19, однак із січня фахівці прогнозують збільшення випадків захворюваності на грип.

"До кінця року ми бачитимемо зростання захворюваності на COVID-19 із поступовою стабілізацією, і з січня зростатиме захворюваність на грип. Така ситуація під час епідсезону в Україні спостерігається третій рік поспіль, коли два респіраторні патогени циркулюють разом", — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він також нагадав про профілактику ГРВІ:

подбати про свій імунітет;

не лікуватися самостійно, а пройти обстеження в лікаря в разі ГРВІ;

не вдаватися до самолікування антибіотиками;

знайти час і зробити щеплення, щоб посилити імунітет, адже вакцинуватися проти грипу можна протягом усього епідемічного сезону, як і проти COVID-19.

Від початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 118 846 українців. Проти COVID-19 загалом проведено 35,7 млн щеплень. Першу дозу отримали 16,36 млн осіб, другу — 15,55 млн осіб. Перший бустер отримали 3,32 млн українців. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Щеплення проти COVID-19 і грипу: які вакцини є в Україні

Проти COVID-19 зробити щеплення в Україні можна безплатно. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують вакцини "Janssen" (виробник "Johnson&Johnson") і "Comirnaty" (виробник "Pfizer"). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей із 5-річного віку (виробник "Pfizer" — вакцина "Comirnaty" для дітей). На рівні країни є 2,5 млн доз вакцин.

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