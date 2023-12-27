На Львівщині зареєстрували найбільшу кількість корупційних правопорушень у 2023 році, — НАЗК

Найменше корупційних справ зафіксували у Миколаївській (37 записів), Запорізькій (40 записів) та Херсонській (5 записів) областях.

У 2023 році на Львівщині зареєстрували найбільшу кількість записів в реєстрі корупційних правопорушень. На "другому місці" Дніпропетровська й Київська області. Про це стало відомо з відкритого Єдиного державного ресєтру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення Національного агенства з питань запобігання корупції.

Відповідний список згенерували за кількістю записів у реєстрі корупційних правопорушень з 1 січня 2023 року по 25 грудня 2023 року. Загалом за цей період зафіксуваи 3046 записів.

"Очолює" перелік Львівська область — 243 записи в реєстрі корупційних правопорушень, з них:

за судовими рішеннями — 216;

за кримінальним кодексом — 153;

за адміністративними правопорушеннями — 63;

за дисциплінарними стягненнями — 27.

Друге місце по кількості записів розділили між собою Дніпропетровська та Київська області — по 219. З них у Дніпропетровській:

за судовими рішеннями — 219;

за кримінальним кодексом — 145;

за адміністративними правопорушеннями — 74.

У Київській:

за судовими рішеннями — 217;

за кримінальним кодексом — 187;

за адміністративними правопорушеннями — 30;

за дисциплінарними стягненнями — 2.

На третьому місці у списку опинилася Одеська область — 217 записів, з яких:

за судовими рішеннями — 207;

за кримінальним кодексом — 69;

за адміністративними правопорушеннями — 138;

за дисциплінарними стягненнями — 9.

Найменше корупційних справ зафіксували у Миколаївській (37 записів), Запорізькій (40 записів) та Херсонській (5 записів) областях.

Записи реєстру у розрізі областей

Корупційні скандали у 2023 році

Нагадаємо, 21 січня співробітники Національного антикорупційного бюро взяли під арешт першого заступника голови Міністерства розвитку громад та територій України Василя Лозинського. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. У ЗМІ повідомлялося, що сума хабара склала 400 000 доларів і має стосунок до закупівлі генераторів.

2 жовтня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про те, що в Сумах затримали мера і посадовця міськради Олександра Лисенка під час одержання хабаря.

Також 6 листопада слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, який обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. Фігуранта підозрюють у розтраті державних коштів майже на 1 млрд грн.

21 листопада НАБУ спільно зі САП повідомили, що в Україні викрили на хабарництві ще одного депутата, який намагався дати гроші високопосадовцю Мінвідновлення та голові Держагентства відновлення. Тоді у ГО "Центр протидії корупції" заявили, що йдеться про нардепа Сергія Лабазюка.

Додамо, що того ж дня працівники НАБУ також викрили депутата Андрія Одарченка. За інформацією слідства, він також намагався дати хабар голові Державного агенства відновлення. За виділення коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта депутат пропонував дати 50 тис. доларів у криптовалюті.