Був чемпіоном з бриджу, а син служить в ЗСУ: у Києві помер правнук Івана Франка

Юрій Юрачківський був прямим нащадком Івана Франка. Він — син Зиновії Франко, онучки письменника.

У Києві 3 січня помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Чоловікові було 72 роки. Про це повідомив Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка у соцмережах.

"З сумом сповіщаємо, що вчора пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда Дому Франка висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами. Нехай душа пана Юрія спочиває в мирі. Вічна йому пам'ять", — йдеться в повідомленні.

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Юрій Юрачківський був нащадком Івана Франка по прямій лінії. Він — син Зиновії Франко, дочки сина письменника — Тараса Франка. Праонук Івана Франка. Батьки Юрія Юрачківського — третя внучка Івана Франка Зиновія-Ростислава Франко й фізик Павло Юрачківський.

Юрій Юрачківський — правнук Івана Франка: що відомо

Юрій Павлович Юрачківський народився 25 червня 1951. Закінчив Київську СШ № 92 ім. Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови. Після цього вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на фізичний факультет. Працював старшим науковим працівником в Інституті кібернетики АН України. 24 жовтня 1975 р. одружився на Любові Коваль. 1976 року в подружжя народився син Данило. Зараз він перебуває в лавах Збройних Сил України.

Юрій Юрачківський був чемпіоном і володарем кубка України з бриджу, капітаном національної збірної та впродовж багатьох років очолював Київську федерацію спортивного бриджу, був віцепрезидентом української федерації.

1975 року він узяв шлюб із Любов'ю Коваль. У 1976 році в подружжя народився син Данило. Зараз він служить в лавах ЗСУ.

У 2001 році Юрій Юрачківський поїхав до США в статусі "outstanding scientist" (видатний вчений). Там він працював 10 років. Останні роки чоловік перебував на пенсії.

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