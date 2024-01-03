"Подивимося, на що буде здатна РФ": "Укренерго" про готовність енергосистеми до нових атак

Голова правління НЕК розповів, чи готова система до нових масованих ударів, а отже чи слід очікувати зимових блекаутів.

Ті обсяги пошкоджень, яких зазнала енергосистема України 2 січня під час масованих ракетних атак РФ, не становлять критичної небезпеки. Щодо її стану в подальшому, то від кількості ракет, що збере Росія, залежатиме і те, чи будуть блекаути в Україні. Водночас рівень підготовки української енергетики до майбутніх ворожих атак "досить непоганий". Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону 3 січня.

За словами Кудрицього, пошкоджену інфраструктуру було відновлено за декілька годин.

Коментар голови правління НЕК "Укренерго" див. від 1:08:31 хв.

Щодо готовності української енергосистеми до нових атак ворога, то Кудрицький зазначив, що вона є достатньою, але має значення і кількість ракет, яку зможе назбирати Росія для наступних ударів.

"Це створить додаткові проблеми, але подивимося, на що буде здатна Росія, чи зможе вона зібрати таку ж кількість ракет, як от минулого разу. В будь-якому випадку ми готові досить непогано, і я впевнений, що це буде питання просто тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об'єктів, але колапсу енергосистеми не відбудеться і ворог цього не досягне", — зазначив голова правління.

Додамо, що під час масштабної ракетної атаки України 2 січня російські війська завдали ракетного удару, зокрема, по Києву. За даними КМВА, вночі ворог атакував БПЛА, а вранці хвилями випустив крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55 та аеробалістичні ракети "Кинджал". Українська ППО збила усі дрони, понад 60 крилатих ракет та десять "Кинджалів".

Загалом за ранок вівторка противник запустив по території України 99 ракет різного типу. Більшу частину з них вдалося перехопити і знищити, однак без наслідків не обійшлося.

Після російської атаки в п'яти районах Києва зникло світло у понад 250 тисяч споживачів, фахівці з "Укренерго" та обленерго обіцяли розпочати ремонт одразу після нормалізації безпекової ситуації.

Вибухи пролунали і в центрі Харкова, ЗС РФ завдали по місту до шести ударів, зокрема ракетами "Кинджал". Загалом постраждало 44 людини, серед них п'ятеро дітей, також загинула жінка.