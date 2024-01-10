Суддю Верховного суду з громадянством РФ Богдана Львова поновили на посаді, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що Богдану Львову не лише повернули посаду, але й виплатять зарплату за "час вимушеного прогулу".

Суддю Верховного суду Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, поновили на посаді. Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Схеми".

Зазначається, що позов колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова про поновлення на посаді задовольнив 10 січня Київський окружний адміністративний суд.

Також йому виплатять зарплату за "час вимушеного прогулу". Журналісти пишуть, що у Верховному суді не сказали, чи подаватимуть апеляцію на це рішення суду Київського окружного адміністративного суду.

Звільнення Богдана Львова: що відомо

Наприкінці вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" повідомили, що у судді Богдана Львова є російське громадянство. Згідного із опублікованою інформацією, громадянство РФ він отримав ще у 1999 році у Москві, а у 2012 році він оновив його після досягнення 45 років. Повідомлялося, що дружина Богдана Львова також має російський паспорт.

Тоді суддя спростував опубліковану інформацію та поскаржився на авторів розслідування у Державне бюро розслідувань та Службу безпеки України. Він визнав, що органи влади у РФ ведуть облік його даних про громадянство, однак начебто ці дані підроблені з метою дискредитації.

4 жовтня 2022 року тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував Богдана Львова зі штату співробітників. Підставою для такого рішення стала інформація СБУ про те, що Львов є громадянином РФ.

Вже 9 листопада цього ж року, як повідомляли ЗМІ, стало відомо, що Богдан Львова подав позов із вимогою поновити його на посаді. Журналісти писали, що у позові суддя запевняв, що його усунули від роботи, не маючи належних доказів його громадянства РФ.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Службі безпеки України підтвердили голова Касаційного госпсуду Богдан Львов має російське громадянство. Тим часом суддя заявляв, що пройшов поліграф для того, аби довести свою невинність.