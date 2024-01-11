Студенти планували пікет: дружина бізнесмена Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки

За інформацією журналістів, поблизу головного корпусу навчального закладу у пʼятницю, 12 січня, повинна була пройти акція з вимогою відсторонити професорку від роботи.

Дружина підозрюваного у хабарництві львівського підприємця Ігоря Гринкевича Світлана звільнилася з роботи у Львівській політехніці. Про це ZAXID.NET повідомили у навчальному закладі.

За інформацією видання, відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. У Львівській політехніці уточнили, що жінка написала заяву на звільнення "за власним бажанням".

Крім того, як повідомляли у виданні "Високий замок", з 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, Світлана Гринкевич взяла відпустку "за сімейними обставинами".

Дружина бізнесмена Гринкевича звільнилась із Львівської політехніки

Також, за інформацією ZAXID.NET напередодні, 10 січня, студенти оголосили про пікет Львівської політехніки з вимогою звільнити з роботи дружину бізнесмена. У коментарі журналістам керівник львівського осередку ГО "Українські студенти за свободу" Роман Мацуєв розповів, що відповідна акція була запланована на п’ятницю, 12 січня, біля головного корпусу політехніки.

Світлана Гринкевич: що відомо

Дружина львівського підприємця Ігоря Гринкевича, якого нині підозрюють у наданні хабара слідчому Головного бюро розслідувань, працювала заступницею завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи "Львівської політехніки".

За даними сервісу YouControl, Світлана Гринкевич є засновницею п’яти компаній — чотири з яких базуються у Львові — "Львівський завод збірних конструкцій-1", "Рент Естейт", "Вернісаж — 2000", а також "Юафорлайф". П’ята компанія, "Ренесанс-стиль", зареєстрована у селі Солонка на Львівщині. Наразі Світлана вказана у реєстрах сервісу як керівниця "Рент Естейт" та "Юафорлайф".

Корупційний скандал з Ігорем Гринкевичем

ДБР 9 грудня повідомило про викриття бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони, на спробі підкупу. Він намагався дати півмільйона доларів хабара посадовцю бюро, щоб повернути майно своїх компаній, яке було вилучено під час кримінального провадження. За даними слідства, підприємець постачав Міноборони одяг, будучи власником будівельних фірм. Компанії підозрюваного перемогли у 23 тендерах на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. За даними ЗМІ, неназваний підприємець — Ігор Гринкевич.

22 грудня 2023 року в Міністерстві оборони України повідомили, що розкрили схему розкрадання грошей на артилерійських снарядах для ЗСУ. За інформацією правоохоронців, керівник одного з головних управлінь Міноборони переуклав угоду з постачальником, що істотно скоротило терміни і вартість снарядів. Як повідомляли ЗМІ, може йтися про Ігоря Гринкевича.

8 січня очільник Міноборони Рустем Умєров висловився про скандал із розкраданням 1,5 млрд гривень, які мали піти на ЗСУ. За його словами, нова архітектура закупівель допомогла заощадити понад 3 мільярди гривень, а рішень корупційних скандалів найближчим часом буде тільки більше.

9 січня заступник міністра оборони Віталій Половенко проінформував, що залишився один контракт із компаніями, які пов'язані з львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем.

Нагадаємо, у четвер, 11 січня, Державне бюро розслідувань повідомило, що майно сім'ї та підприємств, що перебувають під контролем львівського підприємця Ігоря Гринкевича, одного з провідних постачальників Міністерства оборони, було заарештовано правоохоронними органами.