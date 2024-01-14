Новий рекорд: на Львівщині масово виконали колядку "Там во Бахмуті" (відео)
Під час заходу вдалося зібрати понад три мільйони грн на спеціалізовану техніку для українських військових. Для фіксації рекорду зібралася понад тисяча людей.
В Україні встановили новий рекорд з масового виконання колядки. Про це повідомляє Книга світових рекордів України.
13-го січня 2024 року в Стрілківській громаді Львівської області вертепи заспівали колядку "Там во Бахмуті". Вони здобули перемогу в номінації "Вперше", адже подія стала наймасовішим виконанням колядки в Україні та за її межами з різдвяною зіркою.
Головною метою заходу став збір коштів для 80-ї бригади в рамках фестивалю "Різдвяні пташки". У підсумку вдалося зібрати понад три мільйони грн на спеціалізовану техніку для українських військових.
Інціаторами події стали о. Гром Роман Іванович та о. Гальо Іван Несторович.
Повідомляється, що під час заходу взяли участь 1259 людей, вертепів було сформовано 105, а країн-учасниць зафіксовано 8.
Генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк наголосила, що такі рекорди важливі в наш час, адже підтримка військових вкрай необхідна.
На фестивалі також виступив український гурт "Мері".
Зазначимо, що автором слів колядки "Там во Бахмуті" та музики до неї є Олег Вітвіцький.
Нагадаємо, на Львівщині зіграли відому колядку сотні людей на сопілках.
Також Фокус писав про масове виконання колядки "Нова радість стала" на початку 2022 року.