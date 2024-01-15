Не міг заспокоїти: на Київщині батько ударом в голову вбив немовля

18-річний батько немовляти намагався заплутати слідство. Він звинуватив медиків, які не долікували дитині пневмонію у лікарні і виписали її з матір'ю додому.

В Київській області 18-річний хлопець вбив свою доньку. Він вдарив її, бо не зміг заспокоїти, коли вона плакала. Про це повідомляє преслужба Нацполіції Київської області.

Подія сталась в одному із сіл Київської області. Про смерть немовляти до поліції повідомили медики.

Правоохоронці з’ясували, що в день трагедії матір дівчинки і дружина обвинуваченого вийшла до магазину, а чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, той не міг її заспокоїти і вдарив. Внаслідок удару дитина померла.

Судово-медична експертиза встановила, що дівчинка померла через травму голови.

18-річний батько немовляти намагався заплутати слідство. Він розповів, що дитина померла через медиків, які не долікували їй пневмонію у лікарні і виписали її з матір'ю додому.

Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

"Слідчі, за погодженням ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років", — йдеться в повідомленні поліції.

Підозрюваного затримали, і він перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, що у Полтавській області неподалік від міста Кременчук чоловік виявив на смітнику живе немовля. Поліція негайно прибула на місце подій, оглянула місцевість та відправила дитину до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі жінка випала з 12 поверху разом з дитиною. Від отриманих травм 29-річна жінка загинула. Дитина залишилася живою.