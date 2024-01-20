"Вмирають вже 10 років": офіцер ЗСУ обурився через ню-фотосесію з прапором України (фото)

Фотограф Пітер Хеагре зробив знімки порноакторки з Одеси Анастасії Мітіної, яка прикрила свої інтимні зони українською символікою. Офіцер з позивним "Алекс" заявив, що військові бачили весь жах та "таку купу смертей за те, щоб цей прапор міг висіти на флагштоці".

У мережі з'явилися світлини дівчини з ню-фотосесії з українським прапором та гербом. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" заявив, що це "повна шляпа". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Хочете знати мою думку, як військового про ту голу дівчину, яка приліпила на соски наш прапор, а на статевий орган — герб? Це просто повна шляпа… Ви бл*ть не розумієте, що за цей герб, за цей гімн та прапор хлопці вмирають вже 10 років?" — написав він.

З його слів, військові щодня віддають своє життя, і символіка України для них є святинею. Він розповів, що коли ще були дітьми, а в школі на лінійці співали гімн, то деякі скептично могли до цього поставитися, не до кінця розуміючи важливість цих символів та ритуалів.

Наразі ж повністю змінилася ментальність, оскільки після того, що пройшов український народ, коли військовий чує гімн та бачить прапор — він ледь не плаче, оскільки бачив весь жах та "таку купу смертей за те, щоб цей прапор міг висіти на флагштоці, а цей гімн могли співати люди".

"Почепити герб на п*зду це ж така велика вдячність за всі ті жертви, які приніс наш народ, ну спасииибі!!! Ті символи в крові десятків тисяч людей", — наголосив офіцер ЗСУ.

Він додав, що такі дії — це стаття 338 ККУ (наруга над державними символами).

На порталі "Межа" повідомили, що дівчиною з фото є модель та порноакторка Анастасія Мітіна з Одеси. У порноіндустрії вона відома як Anna Ralphs. Пітер Хеагре опублікував фото з Мітіною, де її інтимні зони прикриті українською символікою, 17 червня 2023 року.

Нагадаємо, 12 грудня мер Хабаровська (Російська Федерація) розповів, що в одному з дитячих садків учасникам змагань видали грамоти із зображенням українського герба.

19 січня у росЗМІ повідомили, що в Росії каратимуть штрафом у розмірі від 2000 рублів чи арештом на строк до 15 діб за публічну демонстрацію атрибутики та символіки українських організацій. Також каратимуть за гасло "Слава Україні — героям слава!".