Зменшили заставу у 16 разів: Мазепа вніс гроші і вийшов з СІЗО, — ЗМІ

Відомо, що напередодні апеляційний суд зменшив бізнесмену суму застави з 350 млн. до 20 млн. гривень.

Підприємець Ігор Мазепа у повному обсязі сплатив заставу, призначену за підсумками засідання суду 19 січня. Перед цим розмір застави було зменшено у більш як десять разів. Про деталі виходу Мазепи з СІЗО розповіли на порталі Forbes Ukraine.

Журналісти порталу пояснили, що про вихід під заставу підприємця дізнались від пресслужби компанії Concorde Capital. Інші обставини події не пояснюються.

Тим часом на порталі "Громадське" повідомили, що у Київському апеляційному суді розглядалась апеляція адвокатів Мазепи щодо розміру застави. В підсумку прийняли рішення про зменшення застави з майже 350 млн грн до 21 млн грн. При цьому термін перебування під вартою не змінили — якби підприємець не вніс кошти, то сидів у СІЗО до 27 лютого 2024 року.

Справа Мазепи — деталі

Зазначимо, 18 січня у ЗМІ повідомили, що інвестора Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїхати з України через КПП "Шегині" у Львівській області. Водночас у Києві почався обшук у офісі його компанії Concorde Capital: слідчі дії проводили представники ДБР.

В ДБР пояснили, у чому підозрюють затриманого. Зокрема, ідеться про землю біля Київських гідротехнічних споруд, на якій 10 років тому збудували котеджне містечко. Слідчі отримали докази, що землю під забудову було виділено з порушеннями. На сьогодні затримано або арештовано чотирьох осіб, серед них — співробітник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, повідомили на порталі "РБК-Україна".

19 січня суд обрав запобіжний захід для затриманого: встановили, що його арештують з правом виходу під заставу розміром 349 млн 700 тис. грн. При цьому представник обвинувачення пропонував ще більшу заставу — 700 млн грн. Відповідаючи на питання ЗМІ, підприємець назвав ситуацію "небезпечним прецедентом".

22 січня стало відомо про надзвичайну подію, яка сталась у заміському будинку Ігоря Мазепи у Чернігівській області. Будівля повністю згоріла — на відео з місця інциденту видно лише почорнілу купу уламків, над якою вився димок.

Нагадуємо, у Одесі затримали Романа Гринкевича, якого підозрюють у порушеннях на постачанні харчових продуктів для ЗСУ. Під час судового засідання фігурант справи заявив, що обвинувачення проти нього "смішні", оскільки угоди затверджуються кількома десятками співробітників Міноборони.