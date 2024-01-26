Яхту класу люкс Медведчука передадуть Україні: де зараз судно, — АРМА

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума зазначила, що хорватська сторона не бачить юридичних перешкод для передачі судна. Вже 25 січня Royal Romance відпливла від причалу для підтвердження плавучості.

Суд у Хорватії вирішив передати Україні яхту Royal Romance, котра належала колишньому українському нардепу від партії ОПЗЖ та куму президента Російської Федерації Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Дума підкреслила, що хорватська сторона не бачить юридичних перешкод для передачі судна. Крім того, агентство АРМА отримало згоду на проведення повторного огляду яхти.

"Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Дума, агентство володіє достовірними даними про те, що 25 січня яхта, яка перебуває у Хорватії, тимчасово відпливла від причалу для підтвердження плавучості та роботи двигунів.

"Проведення цих заходів відбулося за рішенням Окружного суду м. Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії", — наголосила вона.

Що відомо про яхту Royal Romance

Яхта Royal Romance побудована суднобудівною компанією Feadship. Дизайном інтер'єру судна займався Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двома дизельними двигунами MTU по 3 004 к. с. Всього на яхті може одночасно перебувати 14 гостей і 22 члени екіпажу. Віктор Медведчук отримав судно в липні 2015 року.

Нагадаємо, що яхту класу люкс Royal Romance, що належить Віктору Медведчуку, було затримано в порту хорватського міста Рієка в межах санкцій ЄС, накладених на близьких до Путіна російських олігархів. Вартість 92-метрового судна коливається приблизно в 180 мільйонів доларів.

Як повідомляв Фокус, Віктора Медведчука було обміняно російською стороною на українських військових на прохання президента РФ Володимира Путіна. Посередником в обміні стала Анкара. Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що Медведчук уже вирушив у Росію.

Пізніше колишній лідер ОПЗЖ був помічений разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко в одному із закладів на набережній Ялти. Медведчука сфотографували під час вечері у ресторані кавказької та європейської кухні "На висоті".