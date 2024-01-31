"Просто кризова ситуація": в Україні до кінця зими об'єднають декілька університетів, — МОН

У Міносвіти пообіцяли, що викладачі не втратять раптово роботу, а для студентів не зміниться ціна на навчання. Заступник міністра Михайло Винницький назвав об’єднання вишів порятунком.

До кінця лютого в Україні планують провести 5-6 обʼєднань університетів. Про це заявив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький, як передали 30 січня в "Освіта UA".

Чиновник пояснив, що йдеться про приєднання слабких вишів по більш потужних.

"Ми маємо ситуацію, що в деяких закладах ми маємо просто кризову ситуацію, тому необхідно діяти саме зараз, для того, щоб врятувати студентів та викладацький склад", — підкреслив Винницький.

З його слів, переважна більшість вишів, які мають приєднати до інших, є галузевими. Водночас насправді вони вже давно втратили цю свою галузевість.

"Наприклад, минулого тижня відбулося приєднання Одеського державного екологічного університету до Одеського національного університету ім. Мечнікова. На жаль, Одеський екологічний університет давно вже перестав бути екологічним. На сьогодні там викладається і право, і багато інших спеціальностей. І викладання цих спеціальностей не відповідає необхідній якості за відповідними критеріями", — розповів заступник міністра.

Він пояснив, що викладачі не втратять роботу та залишаться працювати після приєднання. Студенти також продовжать навчання за тими самими програмами, за якими його розпочинали. Бюджетні місця будуть збережені, а ціна на "контракт" не зміниться.

Водночас Винницький визнав, що для гармонізації програм університетам знадобиться 1-1,5 року. На кожне об’єднання МОН скерує інвестицію в 1-1,5 мільйона доларів. Ці кошти підуть на закупівлю навчально-наукового обладнання.

"Отже, ми не тільки оптимізуємо мережу, ми все ж таки її модернізуємо, вкладаючи непогані гроші в об'єднані університети", — підсумував чиновник.

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