Загинули двоє: депутату, який підірвав гранати в сільраді Закарпаття, загрожує довічний термін

За даними прокуратури Закарпаття, дії Сергія Батрина призвели до загибелі двох людей, а це суттєво змінює хід розслідування. Сам депутат зараз перебуває в лікарні під цілодобовим наглядом.

Закарпатська обласна прокуратура перекваліфікувала дії депутата Сергія Батрина, який у грудні минулого року підірвав гранати під час засідання сільської ради. Про це повідомляє пресслужба відомства 31 січня.

Мова про депутата Керецьківської сільради. Надалі його дії розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів у результаті до загибелі людей — ч. 3 ст. 258 КК України.

До цього чоловіка підозрювали в тому, що він вчинив терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Усе змінилося після звісток про те, що двоє потерпілих депутатів померли.

Відповідно, дії підозрюваного розглядатимуться за важчою частиною статті Кримінального кодексу. Якщо вину буде доведено, тоді максимальне покарання для депутата буде — довічне позбавлення волі.

Напередодні співробітники правоохоронних органів отримали висновок від судово-медичної експертизи щодо одного із загиблих. Той помер через отриману вибухову травму. Результати стосовно другої жертви ще очікуються.

Сам депутат Керецьківської сільради Сергій Батрин зараз перебуває в медичному закладі під цілодобовим наглядом. До нього застосували запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Розслідування кримінального провадження триває. Коли будуть результати — поки що невідомо.

Підрив гранати в сільраді на Закарпатті: що відомо

15 грудня місцевий депутат Сергій Батрин підірвав гранати. Сталася трагедія в Керецьківській сільській раді Мукачівського району. Обвинувачений під час сесії дістав із кишені гранату і кинув її на підлогу. Після цього пролунали кілька вибухів. Постраждали та загинули люди, які перебували в цей момент поруч.

Також у МВС заявили, що закарпатський депутат заздалегідь готувався підірвати гранати в сільраді. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, знайдена записка підтверджує плани Сергія Батрина. Утім, її вміст не розголошують.

Нагадаємо, 17 грудня Сергію Батрину було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще тоді, як зазначали в Офісі генерального прокурора, вирішувалося питання про те, щоб перекваліфікувати справу у зв'язку із загибеллю одного з потерпілих.