За "свідому брехню": в Аргентині затримали підприємця РФ, який володів Львівським автозаводом

Правоохоронні органи три роки шукали росіянина, який намагався зберегти власність в Україні. У підсумку його відшукали за 13 тис. кілометрів від майна.

Громадянин РФ Ігор Чуркін затриманий в Аргентині за поданням українських правоохоронців. Чоловік є основним підозрюваним у справі щодо банкрутства заводу у Львові. Зокрема, фігурант прагнув зберегти майно в Україні, тому звинуватив банк у рейдерстві. Про деталі справи, яка почалася до повномасштабного вторгнення, у 2004 році, і триває й досі, розповіла пресслужба ДБР.

У повідомленні пресслужби вказано, що затримання сталося завдяки доказам, зібраним ДБР проти Ігоря Чуркіна. Чуркін був власником підприємства "Львівські автобусні заводи" і, щоб підтримати його роботу, взяв кредит у державному банку. Позику не віддав, а витратив на власний розсуд. Після цього компанію було визнано банкрутом, а майно виставили на державний аукціон. Щоб затримати продаж, росіянин найняв спеціальну людину, яка подала заяву з фіктивними звинуваченнями. Українські правоохоронці з'ясували, що насправді відбулося, тому Чуркіна нарешті затримали за 13 тис. км від України, у Республіці Аргентина.

Чоловіка підозрюють за ст. 383 Кримінального кодексу — за свідомо неправдиве повідомлення в Нацполіцію. Можливе покарання — позбавлення волі на термін до двох років. Зазначимо, на порталі ДБР не повідомили, чи почали процедуру екстрадиції росіянина-втікача.

Справа ДБР — деталі розслідування щодо "Львівського автозаводу"

Зазначимо, на порталі "Судовий репортер" пояснили, що в справі фігурують дві компанії зі Львова: перша — ЗАТ "Львівський автомобільний завод", друга — ТОВ "Львівські автобусні заводи". Події почалися у 2004 році — тоді перша компанія позичила 4,5 млн дол. у державного банку "Укрексімбанк". У 2006 році за підприємство поручилася друга компанія.

У 2014 році автомобільний завод визнали банкрутом — він завинив банку 59 млн грн. У 2021 році майно заводу виклали на портал "Прозорро", щоб знайти йому нового власника. Саме в цей момент Ігор Чуркін найняв громадянина, ім'я якого не вказується, щоб той пішов у поліцію та продиктував фіктивному директору ТОВ "Львівські автобусні заводи" заяву зі звинуваченням. У заяві вказувалося, що начебто "Укрексімбанк" планував здійснити рейдерське захоплення підприємства. 8 лютого цього директора було визнано винним за підозрою в наданні неправдивих свідчень.

Нагадуємо, 1 лютого журналісти "Громадського" розповіли деякі деталі справи Ігоря Гринкевича. Зокрема, пояснили, що ДБР не може дістатися до двох квартир, власницею яких вказана художниця Соня Морозюк. Напередодні стало відомо розгляд справи ексспівробітника Міноборони України Олександра Лієва: за нього прийшов поручитися шоумен Олександр Педан.